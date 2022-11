Sostenibilità e ambiente, Verona peggiora: è 83esima in Italia. Male aria, acqua, differenziata

L’edizione 29 di Ecosistema urbano, l’indagine condotta da Legambiente e Ambiente Italia con il Sole24Ore sulle performance “verdi” dei capoluoghi di provincia, con dati relativi al 2021, vede quest’anno protagonista il Nordest: al primo posto Bolzano, che scala cinque posizioni e rimpiazza in testa Trento, questa volta seconda. Al terzo posto un’altra, Belluno, che era ottava, mentre si mantengono nelle prime dieci sia Treviso (sesta) che Pordenone (settima). E poi, restando sul Veneto, Venezia è 13esima, Padova è alla posizione 29, Vicenza alla 37.

E Verona: giù, molto in basso, all’83esimo posto, 14 posizioni in meno rispetto al 2020. Fa peggio solo Rovigo, alla posizione numero 87.

Bene solare pubblico, male aria, acqua, differenziata

Per rendere l’idea, il punteggio finale – che è la sintesi di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche e cioè aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia - è 46%. Bolzano ha ottenuto 79,02% , Belluno 73,74% , Venezia 65%, Vicenza 57,6%. Il voto è alto per il solare pubblico (quarto posto nella classifica nazionale), discreto per la presenza di passeggeri sul trasporto pubblico (quattordicesimo posto), pessimo per le Pm10 (Verona è 91esima), l’ozono (84esima), la depurazione dell’acqua (87esima), i rifiuti differenziati (77esima).

Il commento di Legambiente

Nel 2021, in quello che doveva essere l’anno della lenta ripresa post Covid e della messa in campo di interventi concreti, i capoluoghi di provincia confermano la tendenza di stallo degli anni precedenti. Poco propensi a migliorare le proprie performance ambientali, sono paralizzati da alcune emergenze urbane ormai croniche.

L'orgoglio di Zaia

“Il rapporto Ecosistema urbano 2022 di Legambiente e Ambiente Italia" dice il governatore del Veneto, "pone Belluno nel podio, alle spalle di Bolzano e Trento, che scala la classifica di ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno, con Treviso che guadagna la sesta posizione. Con ben due province venete nella top ten il Veneto dimostra, con percentuali significative di miglioramento rispetto al passato, di aver avviato iniziative di successo in tutte le sei aree tematiche prese in esame, cioè aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia”. Ovviamente Verona non viene citata...

Il metodo

Il rapporto raccoglie ogni anno, sia con questionari e interviste dirette ai 105 comuni capoluogo di provincia sia sulla base di altre fonti statistiche, informazioni su 125 parametri ambientali per un corpus totale di oltre 125mila dati. Questa raccolta viene sintetizzata in alcuni indicatori di qualità ambientale riferibili a tre macro-classi: indicatori di pressione, indicatori di stato e indicatori di risposta. Come in altri casi di indagini che costruiscono un ranking, Ecosistema Urbano utilizza poi un indice basato su una scala delle prestazioni per i vari indicatori sommando successivamente i risultati di questi. Dall’analisi integrata di queste diverse performance si ricava la classifica finale.