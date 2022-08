Dal Pnrr 44 milioni per nidi e materne veronesi. Nasce un nuovo polo al Saval, fondi per 20 comuni della provincia

Il Ministero dell’Istruzione e dell’Interno ha concesso al Comune di Verona un finanziamento di tre milioni di euro per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia con asilo nido integrato, il cui progetto è stato portato avanti dalla precedente Amministrazione comunale.

La struttura sarà edificata in via Galvani, Borgo Milano, su un’area di proprietà comunale di circa 11.500 metri quadri, dove saranno inoltre previste opere urbanistiche connesse come l’allargamento della strada ed un’area parcheggio.

Alla scuola dell’infanzia quattro sezioni: ogni stanza sarà collegata all’esterno con un’uscita diretta al giardino. All'asilo nido due sezioni e una stanza per lattanti, oltre un’area per il riposo dei bambini. Al piano superiore sarà realizzata una sala polivalente a servizio della scuola dell’infanzia.

L’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia: «La domanda del quartiere Saval (quasi 3.000 i bambini nella fascia 0-5 anni) rilevante, e la realizzazione di una nuova scuola, soprattutto di un asilo nido, è di fondamentale importanza. Uno degli obiettivi che abbiamo, per garantire benessere alla comunità veronese, è dare maggiore possibilità ai bambini di frequentare servizi per l’infanzia».

Ma non solo il comune di Verona è stato beneficiario dei soldi ripartiti grazie alle risorse europee Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

In totale in provincia sono arrivati 44 milioni di euro per asili nido e scuola dell'infanzia sui 180 milioni e 225mila euro destinati alla regione Veneto. Non soltanto costruzioni ex-novo, ma anche ammodernamenti e messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Le cifre più consistenti andranno a Soave, 8 milioni e Vigasio, 6 milioni per la nuova costruzione di edifici da destinare alla fascia 0-6 anni; a Cologna Veneta andranno 4 milioni e 700mila. Oltre tre milioni a Caprino Veronese, due a Brenzone e tre milioni ad Oppeano. Altri fondi sono stati stanziati in altri comuni della provincia: Selva di Progno, Villa Bartolomea, Fumane, San Bonifacio, Arcole, Badia Calavena, Roverchiara, Cerea, Nogara, Casaleone, Castelnuovo, Lazise, San Pietro in Cariano e Caldiero