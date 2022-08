Incidente in Zai poco dopo le 13. Tra via Belgio e via Francia due auto si sono scontrate: una Bmw, per una probabile mancata precedenza, si è scontrata con una Nissan Juke, che proveniva da largo don Calabria e che dopo la collisione si è rovesciata.

Alla guida un veronese di 52 anni, ferito lievemente. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale, i vigili del Fuoco e il 118.