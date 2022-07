Un motociclista veronese sessantenne ha perso la vita oggi intorno alle 13 in uno scontro con un’automobile in località Ronco Fosse, ai piedi di passo del Brocon, in provincia di Trento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cavalese, i vigili del fuoco e l’elicottero di Trentino emergenza, ma l’uomo era deceduto nell’impatto.