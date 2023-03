Sciopero Trenord, domenica di «passione» anche nelle tratte veronesi

Scioperano i ferrovieri di Trenord: domenica 19 marzo sono attesi possibili disagi anche nelle stazioni veronesi.

Il sindacato Orsa ha infatti annunciato uno sciopero, trattandosi di una giornata festiva, non sono previste le fasce di garanzia. Il rischio pertanto è che l’intero servizio, comprese le relazioni per il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Canton Ticino (Tilo) e l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express), possa subire «significative limitazioni e cancellazioni».

Malpensa Express

Per il solo Malpensa Express, eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa saranno sostituite con corse automobilistiche senza fermate intermedie. Per le corse non effettuate tra Stabio (Svizzera) e Malpensa saranno previsti collegamenti su bus con fermata a Varese e Gallarate.

Nella giornata di domenica, inoltre, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale a Gallarate e Monza, la circolazione delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Varese-P.Ceresio, Tilo S30 Gallarate-Luino-Cadenazzo/Bellinzona, Tilo S50 Malpensa-Bellinzona/Biasca/Airolo, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Bergamo via Carnate, S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco subirà modifiche indicate sul sito e sull’App di Trenord.