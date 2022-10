Sciopero dei trasporti, venerdì aerei e bus a rischio

Si annuncia una giornata difficile, sul fronte trasporti, quella venerdì 7 ottobre. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, infatti, hanno proclamato uno sciopero generale regionale del Veneto per rivendicare la salute e la sicurezza sul lavoro, che interesserà l’ultima ora di ogni turno di lavoro.

Rischio procedure rallentate negli aeroporti

Disagi saranno dunque possibili negli aeroporti di Verona, Venezia e Treviso, dove si potrebbero verificare rallentamenti nelle consuete procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili. Per informazioni sul proprio volo, l'aeroporto Catullo di Verona invita a contattare la compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggi.

Atv, fine turno a rischio

Anche Atv mette in allerta i suoi utenti: i lavoratori, infatti, incroceranno le braccia per un'ora e l'Azienda Trasporti Verona non sarà in grado di garantire in modo completo il servizio nell'ultima ora di ogni fine turno.

I bus garantiti

Saranno invece garantiti i seguenti servizi:

Per il servizio extraurbano:

corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio e fino alle 8.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato; corse in partenza dai capolinea dalle 11.46 e fino alle 14.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Per i servizi urbani (compresi tutti i servizi di prolungamento delle linee):

corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio fino alle 9 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato corse in partenza dai capolinea dalle 12 e fino alle 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.