Incidente in Trentino, sessantenne del Chievo perde la vita in moto: gestiva una tabaccheria a Lugagnano

Scontro tra una moto ed un’auto nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi di Ronco Fosse, nella valle del Vanoi, lungo la strada che porta al passo del Brocon, in provincia di Trento. Per cause in corso di accertamento, il motociclista si sarebbe scontrato con un’auto, riportando ferite letali. A perdere la vita il veronese sessantenne, Mauro Biemmi, sbalzato a terra dopo il violentissimo scontro con l’auto.

L’uomo, che aveva una tabaccheria a Lugagnano è morto sul colpo per i politraumi. L’allarme era scattato alle 13 di ieri pomeriggio. Un allarme da codice rosso dal Vanoi: a Ronco Fosse, lungo la strada che porta al passo del Brocon c’era un motociclista a terra, incosciente. L’allarme. La risposta dei soccorritori è stata immediata ma purtroppo inutile e al medico rianimatore, portato sul luogo dell’incidente dall’elisoccorso, non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso di Mauro Biemmi.

Sull'ennesima tragedia della strada sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Cavalese, accertamenti che dovranno chiarire la dinamica dello scontro che ha coinvolto la moto della vittima e un’altra vettura. In base ai primi dati raccolti ieri, il centauro stava viaggiando in direzione del passo del Brocon. Lo scontro, avvenuto all’altezza dell’abitato di Ronco Fosse, nella valle del Vanoi, con l’automobile che viaggiava in direzione contraria. L’impatto fortissimo fra i due mezzi e Biemmi è caduto a terra. Incosciente. Immediatamente è stato dato l’allarme.

La chiamata al 112, il numero della centrale unica dell’emergenza, alle 13. È stato chiesto l’immediato decollo dell’elisoccorso dall'aeroporto di Mattarello e intanto il luogo dell’incidente veniva raggiunto anche dall’ambulanza di turno in Primiero e dai vigili del fuoco. Una corsa contro il tempo per essere dal ferito nel minor tempo possibile. E poi una lunga rianimazione. Ma i traumi che l’uomo aveva riportato nell’impatto prima con la macchina e poi con il terreno erano troppo importanti e si sono rilevati mortali. La vittima.

L’uomo, che abitava nel quartiere di Chievo, a Verona, era in vacanza in Trentino e la strada che porta al passo del Brocon è una delle più gettonate soprattutto dagli amanti delle due ruote perché regala un percorso affascinante assieme ad un panorama che lascia senza parole. Una gita in mezzo alla natura che si è trasformata in una tragedia. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per capire di chi siano le responsabilità di quanto avvenuto. Il veronese era all’uscita da una curva quando si è scontrato con l’auto. I militari debbono capire se c’è stata un’invasione di corsia da parte della moto, o dell’auto che potrebbe aver allargato la traiettoria.•.