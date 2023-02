San Valentino, boom di prenotazioni: febbraio da tutto esaurito per la ristorazione

Grazie anche a Verona in Love, alcuni locali sono già esauriti, altri adottano la politica di tenere libero qualche posto per gli avventori dell'ultimo minuto

San Valentino è da sempre la terza festività nella classifica delle notti più trafficate dell’anno per i ristoranti, superata solo dalla Festa della mamma e dal cenone di San Silvestro. Tra coloro infatti che festeggeranno, andare fuori a cena è l’opzione più popolare ovunque nel mondo, seguita dal semplice acquisto di un regalo.

In Italia, il 24% andrà fuori a cena per San Valentino, mentre circa un 10% cucinerà una cenetta speciale oppure ordinerà una consegna a domicilio.

Le tendenze

La maggior parte dei consumatori acquisterà un regalo o prenoterà in un ristorante da 1 a 3 settimane prima. Lo confermano anche i ristoratori che già da fine gennaio hanno ricevuto prenotazioni per la cena di martedì 14 febbraio.

«Abbiamo tutto pieno già da un paio di settimane, e continuano a chiamarci nella speranza di qualche disdetta. Io propongo un menù alla carta perché non ha senso», racconta Luca Barca, titolare del Ristorante Torcolo, 140 posti a sedere in pieno centro e che ben si presta ad una cena romantica. «Il trend delle prenotazioni è in forte aumento non solo per questa occasione, ma anche nei week end passati con gli eventi che hanno interessato la città e ci aspettiamo un intero mese di grande lavoro".

Gli fa eco Simone Vesentini, titolare dei ristoranti La Piazzetta e Osteria Caffè Monte Baldo, con circa 90 posti totali, che esprime piena soddisfazione per l'appuntamento di San Valentino ma non solo : «Nei miei due locali siamo già oltre la metà delle prenotazioni, ma la politica scelta è di non riempire tutto con le prenotazioni ma di lasciare posti liberi per i turisti o i visitatori giornalieri che arrivano all'ultimo».

Proporrà nel suo ristorante un menù a degustazione facoltativo, al prezzo di 55 euro con vino escluso, esattamente in linea con lo scorso anno; mentre nell'Osteria ci sarà un menù alla carta con una proposta "a tema" per il dolce e dedicato agli innamorati. «Sempre di più noto la tendenza, anche tra i più giovani, a spendere di più per il buon bere: una bottiglia di Amarone o di altro vino di qualità è sempre la prima scelta, magari con un semplice primo e dolce».

Sentiment e tendenze significative, alimentati da Verona in Love, che pongono la provincia scaligera al tredicesimo posto nella graduatoria nazionale per numero di imprese attive nel settore con un incidenza dell'1,5% sul totale delle aziende iscritte alla Camera di Commercio veronese e al nono posto in Italia per numero di addetti, grazie a 14.613 persone impiegate, il 2,2% del totale.

Alessandro Torluccio direttore Confesercenti Verona: «A San Valentino, da sempre, l’amore si celebra al ristorante. Ma non è l’unica occasione. Le giornate più importanti, le feste più intime, le ricorrenze e le celebrazioni hanno sempre come sfondo una tavola imbandita. E’ la dimostrazione che il cibo è parte integrante della cultura della vita. Per questo dovremmo pertanto considerare in maniera più attenta la grande funzione sociale, culturale ed economica di chi opera nel mondo della ristorazione e riflettere sull'importanza di un settore che non è fatto solo da super-chef ma da una rete di locali tradizionali e famigliari di grande qualità».

Le difficoltà del settore tra mancanza di personale e costi dell'energia

Nonostante i buoni risultati attesi, Confesercenti Veneto sottolinea che il settore attraversa ancora un momento di difficoltà: le materie prime, quelle buone, sono aumentate, i costi energetici sono saliti alle stelle e pochi ristoranti sono in grado di trasferire questi aumenti sul conto. Tuttavia la vera difficoltà del settore è la mancanza di personale. Nella ristorazione stanno venendo meno, la cultura, la passione, la curiosità. Un vero e proprio cambiamento generazionale. Un passaggio epocale, che richiede misure idonee di tutela e sostegno.