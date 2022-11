Salvini vuole accelerare gli investimenti sulla A22. Tommasi: «Tutti i territori sono compatti»

Accorciare i tempi per la A22, accogliendo le richieste di tutti gli amministratori del territorio, dall’Emilia-Romagna fino al Trentino-Alto Adige passando per Mantova e Verona. È quanto emerso dalla riunione organizzata al dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del vicepremier e ministro Matteo Salvini.

L’obiettivo è chiudere l’iter amministrativo sul project financing dell’ A22 e far partire i 7,2 miliardi di investimenti previsti nella proposta progettuale. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’annosa questione delle limitazioni di transito al Brennero, rispetto alla quale è allo studio una proposta comune che il ministro porterà all’attenzione della Commissione europea e del Governo austriaco.

“L’incontro con il Ministro Salvini – spiega il sindaco Damiano Tommasi - è servito per ribadire la compattezza di tutti i territori interessati alla presentazione del progetto in vista del rinnovo della concessione per i prossimi 50 anni. Un piano ampio e innovativo della A22 che significa infrastrutture, viabilità, connessione con il Nord Europa e gli altri Paesi. Le tempistiche della messa a terra di questa proposta progettuale ovviamente sono importanti, così come lo è stato il confronto al Dicastero che testimonia la coesione dei territori e evidenzia ancora di più l'importanza dal punto di vista istituzionale del loro ruolo all'interno dell'azienda, con un obiettivo comune".