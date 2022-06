I commenti della politica nazionale Salvini: «Ora coinvolgere tutti quelli che non sono di sinistra». Renzi: «Contenti del risultato di Tosi»

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

«A Verona vanno coinvolti tutti quelli che non sono di sinistra. Centrodestra vince. Laddove si divide, da Verona a Viterbo, Catanzaro e Parma, c’è qualche difficoltà in più». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. in merito alle elezioni veronesi dove Damiano Tommasi con il 40% circa e il sindaco uscente Federico Sboarina con il 33% circa andranno al ballottaggio. «Bene i candidati che sosteniamo con scelte civiche, come Flavio Tosi che a Verona fa il 25%», ha commentato invece il leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Un grande risultato a Padova dove viene confermato Sergio Giordani al primo turno e premiata la sua amministrazione. Molto bene anche a Verona dove il nostro candidato stacca di 10 punti il sindaco uscente, sonoramente bocciato dagli elettori». È il commento ai risultati delle elezioni comunali in Veneto dell’europarlamentare Alessandra Moretti del Partito Democratico.

© Riproduzione riservata