Anziani, strutture residenziali al collasso e lavoratori in fuga: «Non ci resta che andarcene»

«La Regione Veneto non esercita da oltre venti anni l’unica vera autonomia attribuitale dalla Riforma del Titolo V del 2001 lasciando il sistema nel caos, nell’assenza di controlli di qualità sull’assistenza, con standard di personale antichi al limite dello schiavismo e dentro una fuga senza precedenti di operatori che scappano da condizioni di lavoro pesanti e retribuzioni bassissime». È l'allarme lanciato dai sindacati dei lavoratori delle residenze per anziani, che chiariscono i punti che hanno portato il sistema della residenzialità per anziani non autosufficienti ad essere, sostengono, «dimenticato dalla Regione».

I lavoratori, affermano le organizzazioni sindacali, sono pronti a inviare al presidente Luca Zaia la loro domanda di mobilità verso le strutture sanitarie: «Dopo 20 anni di promesse mai realizzate», è l'accusa, «non ci resta che andarcene».