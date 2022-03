Riscaldamento, in condominio superbollette ancora più «bollenti»

Il caro energia picchia sui condomini. I complessi residenziali con l'impianto centralizzato stanno pagando le conseguenze dell'aumento del gas con una differenza sostanziale rispetto a chi può gestire in autonomia l'accensione e lo spegnimento: nei condomini, di norma, il riscaldamento resta acceso per 14 ore giornaliere e solo la volontà collettiva può fare limitare la fascia oraria senza creare nocumento ai più cagionevoli di salute.

Alessandro Pisanu, coordinatore della commissione ingegneri per il condominio all'ordine degli Ingegneri di Verona e membro del collegio dei probiviri dell'Anaci Veneto, conferma la difficoltà nel gestire gli effetti causati dalle bollette condominiali, praticamente raddoppiate rispetto allo stesso periodo del precedente anno, e la ferma intenzione dei condomini di mantenere i termosifoni accesi per 14 ore. «Nelle svariate decine di edifici con riscaldamento centralizzato di nostra gestione, solo una sparuta minoranza dei proprietari ha richiesto una diminuzione dell'orario. Quello che noi amministratori possiamo fare, è raccomandare, per chi ne ha la facoltà, di abbassare la temperatura del proprio appartamento». La maggior parte dei palazzi con il riscaldamento centralizzato in Verona è stata edificata negli anni 1955 - 1975. Oggi, racconta Pisanu, si assiste al cambio generazionale per cui il numero degli occupanti anziani «con qualche ultracentenaria, è tanto quanto le coppie giovani con bambini piccoli che hanno la necessità di mantenere caldi gli ambienti di casa. Tutti sono preoccupati di non avere un disservizio».

I costi dell'energia elettrica e del gas sono più che raddoppiati quando Verona era ancora sotto la morsa di un freddo inusuale del periodo a ridosso della primavera. Ora con temperature più miti c'è tutto il tempo per prepararsi al prossimo inverno. Cosa si può fare? «Non è solo il teleriscaldamento a pesare sulle spese condominiali, ma anche l'energia elettrica e quindi le spese rimarranno sostenute per i consumi nelle parti comuni, ma torneranno a “bollire” non appena riaccenderemo i condizionatori nei condomini in cui questo servizio è centralizzato». Il rammarico per molti è non aver installato i pannelli solari sul tetto. «Per ogni kw occorrono circa sette metri quadrati di pannelli da posizionare sulla falda sud del tetto, significa una superficie enorme, che può aiutare ma non basta. La presenza di un fotovoltaico di 10kw su tetti soggetti a ombreggiamento da edifici confinanti è insufficiente per un condominio». Cosa si può fare allora? «Forse chi ci ha governa doveva anticipare i tempi e crearsi un minimo di autonomia nella gestione di energia elettrica e di gas. Noi possiamo solo cercare di riqualificare il condominio e l'operazione del Superbonus fiscale sarebbe un grande aiuto, se non fosse che l'iter dovrebbe diventare molto più celere e semplice senza tutti i rischi per coloro che lo intraprendono. Bisogna arrivare al punto che Superbonus rimanga solo una opportunità senza doversi preoccupare di quello che potrebbe accadere negli otto anni successivi ai lavori».