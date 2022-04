Quarta dose: il 26 aprile parte la campagna che coinvolge 50mila veronesi

Nell'attesa di capire se per tutti, o almeno per gli over 50 ci sarà bisogno di un richiamo annuale a partire dall'autunno - probabilmente con un nuovo vaccino, aggiornato contro le varianti - è ufficiale l'avvio delle somministrazioni della quarta dose di anti Covid per circa 50mila cittadini veronesi.

La campagna partirà martedì 26 aprile nei centri vaccinali della Ulss 9 allestiti nell'ospedale di Legnago, a Valeggio e nel centro vaccinale che si trova al policlinico di Borgo Roma e che è gestito dalla Croce Verde. Dovrebbe aprirsi dopo Pasqua la possibilità di prenotare attraverso la piattaforma regionale unica a questo link con le stesse modalità utilizzate per le somministrazioni precedenti. Stando alle indicazioni della Direzione prevenzione del Veneto, le persone in condizioni di infermità potranno rivolgersi ai medici di famiglia aderenti alla campagna, mentre gli anziani ospiti nelle Rsa riceveranno il vaccino direttamente in casa di riposo.

L'Azienda sanitaria Scaligera sta aggiornando in queste ore le schede tecniche e anamnestiche, caricando i codici fiscali degli over 80 e predisponendo i nuovi consensi da inserire sul sito. Secondo la stima, gli aventi diritto sono 44.611 ultraottantenni che hanno completato il ciclo primario e ricevuto la dose booster da almeno 120 giorni ai quali di aggiungono i 4.841 anziani attualmente accolti nelle case di riposo. In realtà la platea sarebbe più ampia, ma dal conteggio finale vanno tolte 1.216 persone con più di 80 anni d'età che hanno contratto l'infezione da Sars-Cov-2 dopo aver eseguito la seconda dose di vaccino e altre 2.740 che invece si sono ammalate dopo il booster. Infatti, come viene riportato nella circolare del ministero della Salute, chi ha contratto il Covid dopo la terza dose è escluso dalla possibilità di ricevere la quarta, mentre chi si è ammalato dopo la seconda dose deve attendere sei mesi dalla guarigione per la somministrazione della dose addizionale.

In tutta Italia possono ricevere la quarta dose le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni indicate come «fragili», i pazienti trapiantati e immunodepressi oltre ai pazienti affetti da specifiche patologie critiche: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche o cerebrovascolari, diabete, malattie del sangue, tumore, obesità grave. Queste persone possono recarsi direttamente nei centri vaccinali e per loro non è necessaria la prenotazione, è sufficiente esibire la richiesta del centro specialistico dal quale sono seguiti o del proprio medico di medicina generale e con la documentazione comprovante la malattia. I vaccini a disposizione sono il Pfizer e il Moderna, a prescindere da quello che è stato effettuato in precedenza. Come è avvenuto per la terza dose, quindi, i vaccini sono esclusivamente quelli a mRna, somministrati con dosaggi minori.