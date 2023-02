Piazza Veronetta, il quartiere si chiude al traffico e si anima di iniziative

Via XX Settembre ora è piazza Veronetta. E tale rimarrà fino alle 19 di questa sera, 12 febbraio. La principale direttrice che collega Borgo Venezia e il centro città, soprattutto con una fitta rete di linee del trasporto urbano, dalle 9 di questa mattina e per tutto il giorno è chiusa al traffico: via libera solo a pedoni e biciclette, sono deviati anche autobus e pullman. Parallelamente, il quartiere si apre alla città con una miriade di iniziative in programma, attrattive per tutte le età.

Quartiere sostenibile e realtà no profit

Le proposte per vivere il quartiere in modo sostenibile sono il frutto del dialogo con le realtà no profit del territorio. Enti e associazioni hanno messo in campo un denso programma di iniziative diversificate, dalle visite ai giardini storici di Veronetta alla piantumazione di bulbi ed essenze arboree, solo per restare sul fronte ambientale.

Ma c'è spazio anche per proposte di carattere culturale, con visite al polo Santa Marta e a Palazzo Bocca Trezza in fase di restauro, rappresentazioni teatrali all’aperto, spettacoli di burattini, dj set on the road, laboratori per tutti alla nuova edicola sociale di piazza Santa Toscana e il coinvolgimento diretto del comitato del Carnevale "Simeon de l'Isolo", con distribuzione di gnocchi e apertura di Porta Vescovo.

Teatro, cinema, musica e burattini

L'associazione ViveVisioni, che sta ridando vita all'ex cinema sotto la galleria tra via XX Settembre e via Cantarane attraverso il progetto Ri-Ciak ha in programma uno spettacolo per grandi e piccini del burattinaio Maurizio Gioco e nel pomeriggio letture teatrali e poetiche degli attori e registi Andrea De Manincor e Otello Bellamoli. All’interno della galleria verranno proiettate in loop alcune foto storiche di Veronetta e della città, gentilmente concesse dallo archivio di “Foto Cargnel” (di via XX Settembre 24) che si concluderà con la proiezione a cura di Bridge Film Festival, dalle 15.45, del film Metropolis accompagnata da una jam session.

E ancora spazio ai giovani e alla musica tutto il giorno con il dj set all’aperto in via XX Settembre 33, in prossimità del locale Bar al Vò, dove Rocket Radio ha spostato le proprie trasmissioni radiofoniche, solitamente realizzate all'interno della sede dell'associazione: vari artisti si stanno alternando per fornire la "giusta" colonna sonora alla giornata.

Porte aperte all'università

Particolarmente vivo nonostante sia domenica il quartiere universitario che per l'occasione ha aperto le porte della Santa Marta per inedite visite guidate anche alla mostra “Stem passion. Un viaggio ispirato da donne nella scienza”.

Il programma della giornata, organizzata dal Comune e prima di una serie di giornate analoghe che farà tappa negli altri quartieri della città, è online al sito del comune di Verona e coinvolge molte realtà vive e attive a Veronetta.