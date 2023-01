Patenti facili: 8mila euro per farsi sostituire all'esame e ottenere l'abilitazione. Dodici denunciati

Si pagava fino a 8mila euro per farsi sostituire all’esame di guida e ottenere così una patente. Questo sistema, in realtà estremamente raffinato, è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Verona che nelle scorse ore ha denunciato dodici persone di nazionalità indiana, pakistana e italiana, di età compresa tra i 36 ed i 60 anni, tutte residenti in Veneto, per il fraudolento conseguimento della patente di guida attraverso la sostituzione di persone nel corso degli esami teorico-pratici e la falsificazione dei documenti identificativi e di soggiorno sul territorio nazionale.

La sostituzione durante gli esami di teoria e pratica

A coordinare c’era una vera e propria “cellula criminale” costituita da due indiani, parenti tra loro e residenti a Verona e di Modena. II due si sostituivano materialmente ai candidati (per lo più loro connazionali) che avrebbero dovuto sostenere gli esami di guida: si presentavano con documenti d’identità contraffatti, nei quali erano presenti i dati anagrafici degli interessati ad ottenere la patente, ma falsificati attraverso l’applicazione della loro fotografia.

Gli esaminatori della Motorizzazione Civile di varie città del Nord Italia, ovviamente all’oscuro di tutto, al superamento delle prove teorico e pratiche, sempre sostenute dai due indiani, rilasciavano patenti di guida che erano intestate ai reali interessati ma avevano le fotografie di chi invece invece effettivamente presentato a sostenere l’esame.

Una volta conseguita la patente, gli effettivi intestatari dei documenti – che di fatto non avevano svolto alcuna prova d’esame - denunciavano falsamente lo smarrimento della patente e richiedevano alla Motorizzazione l’emissione del duplicato, allegando a tal fine una nuova fotografia, quella corretta. In questo modo l’effettivo intestatario otteneva definitivamente una patente del tutto regolare che lo abilitava alla guida di autoveicoli. A che prezzo? Secondo i Finanzieri si andava dai 5 e gli 8 mila euro.

Le indagini

L'indagine è iniziata un anno fa e ha portato i Finanzieri ad approfondire la posizione e i movimenti di diversi soggetti, quasi tutti di origine extracomunitaria. Ampia l’area di operatività dei due organizzatori: i fatti illeciti contestati sono stati infatti commessi a Verona, Vicenza, Padova, Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Sondrio, Varese e Reggio Emilia.

Al termine dell’operazione delle Fiamme Gialle veronesi, convenzionalmente denominata «Patenti latenti», 12 soggetti sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Verona per truffa nei confronti di un Ente pubblico, falso materiale, falso ideologico e sostituzione di persona. Le patenti illecitamente conseguite, dopo la segnalazione dei Finanzieri sono state annullate dagli Uffici della Motorizzazione, risultati esenti da ogni responsabilità in questa vicenda.