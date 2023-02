Nuova Stazione di Porta Vescovo, un incontro per spiegare il progetto di riqualificazione

Nuova vita per la stazione di Porta Vescovo. Domani, lunedì 27 febbraio alle ore 20.30, nella sede dell'Associazione FEVOSS, in via Santa Toscana, si terrà il primo di una serie di incontri per illustrare alla cittadinanza il progetto della nuova Stazione.



Interverranno la vicesindaca Barbara Bissoli, l’assessore alla Mobilità - Coordinamento Lavori pubblici e Progetti Complessi Tommaso Ferrari e Susanna Borelli di RFI gruppo FS - Direzione Stazioni.

Il progetto

Comune, RFI e Università stanno lavorando al protocollo legato alla riqualificazione della Stazione di Porta Vescovo. Obiettivo, la connessione con il polo universitario e la creazione di spazi sempre vissuti e sicuri, a vantaggio di tutto il quartiere. L'investimento rientra nel piano nazionale di riqualificazione delle stazioni passeggeri di RFI e che l’Amministrazione ha colto come occasione per connettere l’infrastruttura con l’adiacente polo universitario e integrarlo in modo concreto e reale con il vissuto del territorio.