Nessuna donna nel cda di Veronafiere. Interviene il ministro: «È un fatto grave»

«L’aver proceduto a nomine di soli uomini nel cda di Veronafiere ritengo sia un fatto grave che colpisce ed è in contrasto con la scelta chiara che come Governo stiamo portando avanti per promuovere pari opportunità e leadership femminile. Non si comprende, tra l’altro, perchè non si sia voluto trovare competenze femminili, a meno che non si voglia asserire che non ve ne fossero, cosa ampiamente sconfessata dal numero di profili femminili altamente qualificati nel nostro Paese e nel territorio veneto. È un fatto grave in sè e per gli effetti che ha sulla comunità di Verona, dandole un volto parziale che non merita». Lo ha affermato la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un post su Facebook, commentando la polemica esplosa a Verona a seguito delle nomine per il rinnovo del cda di Veronafiere. Il neoeletto Consiglio di amministrazione di Veronafiere, presieduto da Federico Bricolo, leghista, è infatti tutto al maschile. Zero donne. Una decisione che ha fatto scoppiare il caso politico, entrato di peso nella campagna elettorale.

Il sindaco Sboarina, al centro della polemica per queste nomine decise alla viglia delle elezioni amministrative, ha replicato anche oggi: «Lorenzo Guerini, Andrea Orlando e Dario Franceschini, nel governo Draghi il Pd ha scelto tre maschi, il centrodestra tre donne: Mariastella Gelmini, Erika Stefani e Mara Carfagna. Direi che le quote rosa sono un problema più a sinistra che a destra, solo che il Pd è senza vergogna e ci costruisce addirittura una inutile polemica elettorale sul nuovo cda di Veronafiere».