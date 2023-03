«Nella mia città nessuno è straniero»: settimana di iniziative contro il razzismo

Striscioni appesi a finestre e balconi per dichiarare che «siamo tutti esposti», e convegni, laboratori, teatro per riflettere sulla Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali. La Settimana di azione contro il razzismo, indetta dall'Unar per promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla cultura del rispetto, fa nuovamente tappa a Verona grazie alla cordata di oltre 60 associazioni che aderiscono al cartello «Nella mia città nessuno è straniero». Gli eventi sono già stati avviati e proseguiranno fino al 31 marzo. All'ex edicola di piazza Santa Toscana sono in distribuzione i cartelloni da appendere ai balconi.

Venerdì 25 marzo dalle 15 alle 19, il Rifugio della Ronda in via Campo Marzo farà spazio al report, proposto da One Bridge To Idomeni, sull’accoglienza di una famiglia di persone rifugiate, arrivate in Italia tramite un corridoio umanitario promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nell’estate del 2021. Durante la giornata verranno raccolti anche alimenti per il Solidaritir, un camion carico di prodotti che sarà portato in Grecia per sostenere le persone richiedenti asilo che frequentano i centri di Corinto e Atene. Domenica, a Villa Buri, workshop di cucina tunisina e giochi dal mondo, anticiperanno un dibattito su come decostruire il razzismo sistemico e l'aperitivo e cena comunitari.

Il 29 marzo, al Camploy, sarà protagonista lo spettacolo Shuma di e con Peppe Macauda, che prende spunto da un fatto di cronaca, la storia del ragazzino del Mali recuperato in mare dopo il naufragio del 18 Aprile 2015 e trovato con una pagella cucita all’interno della propria giacca.

Il 31 marzo, il monastero del Bene Comune di Sezano propone un seminario su lavoro e immigrazione, oltre i pregiudizi. Il calendario completo delle iniziative è disponibile alla pagina Facebook «Nella mia città nessuno è straniero». Anche le circoscrizioni aderiscono alla Settimana, esponendo i manifesti della campagna.