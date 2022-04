Nell’anno del Covid a Verona «spariti» 2.047 contribuenti: la media delle entrate scesa di 370 euro

Dal Covid i veronesi ne sono usciti forse migliori, come ci si è spesso ripetuti. Di certo, con la pandemia sono diventati un po’ più poveri, resistendo comunque meglio rispetto ad altre aree del Veneto e d’Italia. I segnali nel 2020 c’erano tutti: aziende parzialmente o completamente chiuse a causa delle restrizioni, calo di consumi, code alla Caritas anche da parte di chi non aveva mai avuto bisogno di chiedere aiuto. Mancava, finora, uno strumento che mostrasse l’impatto effettivo del Covid sulle tasche delle famiglie: lo ha fornito, nei giorni scorsi, il ministero delle Finanze, diffondendo i dati sui redditi 2020.

Più poveri Nell’anno in cui è scoppiata l’emergenza sanitaria a Verona il reddito medio pro-capite è stato di 23.385 euro: pur essendo alla posizione numero 26 dei più alti in Italia, ha segnato un calo di 370 euro rispetto all’anno precedente. Ovviamente questo dato è la media di situazioni estreme: da una parte nel Comune ci sono 47.272 persone che dichiarano meno di 10mila euro a fronte di 2.889 Paperoni con un reddito superiore ai 120mila euro. Nel dettaglio, 108mila sono i contribuenti da lavoro dipendente e 67.700 da pensione.

I capoluoghi veneti Che quei 370 euro in meno rappresentino una flessione significativa lo si capisce meglio confrontando il dato con quello nazionale e delle altre province venete. In Italia il reddito medio dichiarato è stato nel 2020 di 21.570 euro, in calo dell’1,1% rispetto ai 21.800 del 2019. Guardando al Veneto, si è passati da 21.077 euro a 20.663 euro nel 2020 con un calo di 414 euro, più elevato rispetto a quello riportato a Verona. A trainare verso l’alto il dato è stata Venezia, dove il reddito medio pro capite è sceso di 1.294 euro, fermandosi a quota 21.227. Il motivo? Aldo Cristadoro, Ceo di Intwig, la società che ha elaborato il report sulle differenze di reddito negli anni della pandemia lavorando sui dati diffusi dal ministero dell’Economia, dà una spiegazione convincente: «A pagare il prezzo maggiore è stato certamente il centro nord del Paese mentre il sud ha ampie aree in cui il saldo dei redditi è positivo. L’analisi evidenzia anche l’impatto che la pandemia ha avuto su un settore strategico come quello turistico. Fra i comuni che perdono reddito in misura maggiore ci sono infatti una serie di località turistiche come Positano Corvara, Limone sul Garda e Monterosso al Mare» e appunto Venezia, ma anche Verona dove il crollo del reddito medio è stato rilevante. «Le grandi città», prosegue Cristadoro, «soprattutto al Nord, sono quelle ad aver pagato le conseguenze più drastiche con una contrazione del reddito medio di oltre 400 euro (quattro volte superiore rispetto alla contrazione registrata nel 2019) e quasi doppia rispetto alla contrazione dei comuni più piccoli». Guardando alle altre province venete, a Vicenza il valore medio è stato di 23.042 euro, in calo di 260 euro, di 25.487 euro a Padova (-183), di 23.257 euro a Belluno (-113), di 25.645 a Treviso (-50 euro), di 21.638 euro a Rovigo (-34). Significativo anche il confronto con le vicine città lombarde: a Brescia il reddito medio pro capite è stato di 23.556, in calo di 523 euro, a Mantova si è fermato a 23.493 euro, 356 in meno rispetto al 2019.

Meno contribuenti Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche sul numero di contribuenti: in Italia dal 2015 al 2019 il numero è costantemente salito con una crescita media dello 0,5%. E la stessa tendenza è stata riscontrata a Verona. Poi è arrivato il Covid e, come conseguenza, una inversione di tendenza: nel 2020 in città i contribuenti sono stati 195.076, cioè 2.047 in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta di persone, per la maggior parte, che hanno un reddito così basso da non presentare denuncia dei redditi. E che il più delle volte sono uscite dal mondo del lavoro.