Musica, teatro, socialità a Veronetta per la prima giornata della sostenibilità

Domenica 12 febbraio il quartiere universitario ospita la prima delle cinque giornate della sostenibilità in programma fino al 23 aprile. Per il ricco programma di iniziative è stato scelto lo spazio di via XX Settembre, dall’incrocio con via San Paolo a piazza Santa Toscana. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, sulla strada potranno passare solo bici e pedoni, divieto di transito e di sosta invece per tutti i mezzi a motore, ad eccezione dei residenti e degli autorizzati. Le linee del trasposto pubblico locale saranno deviate.

Iniziative per tutti i gusti

Tante le attività tutte gratuite a cui residenti e cittadini sono invitati a partecipare per vivere in modo diverso gli spazi tradizionalmente riservati al traffico automobilistico e scoprire la vivacità del proprio quartiere attraverso proposte di vario tipo. Associazioni e realtà che gravitano a Veronetta hanno risposto in maniera entusiasta alla chiamata del Comune, prima tra tutte l’Università di Verona che in questo quartiere oltre ad avere la maggior parte delle Facoltà, ha anche il polo della Santa Marta, spazi didattici e museali che l’ateneo vuole aprire sempre di più alla città.

“Ciò che stiamo portando avanti è un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, soprattutto quello riservato alla mobilità- ha detto l’assessore all’Ambiente e alla Mobiltà Tommaso Ferrari-. Lo facciamo coinvolgendo il territorio e le numerose realtà e associazioni di cui è ricco. Il risultato è una giornata davvero piena di iniziative di vario genere per soddisfare le esigenze di tutti. Non si tratta di eventi spot ma di sperimentazioni che si inseriscono nel più ampio spettro di interventi per la mobilità sostenibile, penso alla revisione del piano della sosta come all’introduzione di nuove Zone 30”.

Università protagonista

"L'università apre le sue porte in occasione dell'iniziativa "Una domenica a Veronetta" ed è felice di offrire alla città e al quartiere le visite guidate a Santa Marta, alle sue collezioni e una ulteriore mostra “Stem passion. Un viaggio ispirato da donne nella scienza", spiega il rettore Pier Francesco Nocini. "Anche questo evento contribuisce a consolidare il rapporto con il Comune avviato negli anni scorsi, con i progetti di Veronetta Contemporanea e il Festival Veronetta Contemporanea Estate".