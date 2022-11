B&b e affittacamere, non in regola l'80% di quelli controllati a Verona

Ben 86 violazioni su 109 strutture ricettive controllate.

È impressionante il numero di realtà non in regola emerse dai controlli effettuali dalla polizia locale di Verona sulle strutture di locazione turistica nel 2022.

Le violazioni

Con i dati aggiornati al 2022, nel comune di Verona le locazioni turistiche censite sono state 2.083, leggermente in calo rispetto al 2021, che ne segnava 2.246.

Contro l’evasione dell'imposta di soggiorno è scattata la verifica incrociata dei dati fra Questura e Comune: decine i casi di mancato versamento della tassa di soggiorno emersi dai primi controlli. Alcuni locatori, spiega una nota di palazzo Barbieri, segnalano al sistema informatico del Ministero dell'Interno la presenza di centinaia di turisti, ma non pagano la tassa dovuta al Comune.

In particolare ci sono stati

20 casi di esposizione mezzo pubblicitario non autorizzato su area privata visibile dalla pubblica

18 di omessa esposizione del codice identificativo attribuito dalla Regione Veneto alla locazione turistica

13 di omessa pubblicazione sui siti internet di prenotazione del codice identificativo attribuito dalla Regione Veneto alla locazione turistica

7 di omessa SCIA - Locazioni Turistiche che fornivano servizi

7 di omessa classificazione - Locazioni Turistiche che fornivano servizi

6 di omessa esposizione del segno distintivo della classificazione

4 di struttura ricettiva pubblicizzata in modo ingannevole o difforme dall'assentito

2 casi di omessa comunicazione chiusura della locazione turistica

2 di omessa variazione SCIA - ulteriore camera

2 di omessa esposizione SCIA

2 di omessa esposizione materiale informativo su applicazione imposta di soggiorno

1 di apertura locazioni turistiche non comunicata

1 di apertura locazioni turistiche non comunicata pubblicizzata su internet

1 di mancanza antibagno, come richiesto dal Regolamento d'Igiene

7 presunte residenze fittizie in 3 locazioni turistiche delle quali è stato informato il servizio di cancellazioni anagrafiche.

Nel corso dei controlli sono emerse inoltre difformità alle norme urbanistiche edilizie, per le quali sono state inoltrate due notizie di reato all’Autorità Giudiziaria tre richieste di dichiarazione di inefficacia della comunicazione della Locazione Turistica alla Regione Veneto

Leggi anche A Verona apre un b&b al giorno e i posti letto sono saliti a 18mila

«Rispettare le regole»

I numeri dei controlli sono stati presentati questa mattina in municipio dall’assessora alla Legalità e Sicurezza Stefania Zivelonghi e dal comandante della Polizia locale Luigi Altamura. Presente Mario Marone, responsabile del nucleo Polizia Amministrativa.

Zivelonghi ha commentato: «L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto delle regole ed una concorrenza leale. Per questo, abbiamo rafforzato i controlli effettuati dalla Polizia locale nel corso dell’anno, che mirano a dare un quadro il più preciso possibile della situazione. Nessuno vuole ostacolare le locazioni turistiche, ma Verona è una città fortemente attrattiva sul piano delle presenze, ed è quindi essenziale portare avanti una verifica puntuale in questo ambito, per garantire servizi adeguati a norma di legge. Va tutelata la qualità delle locazioni offerte».

Altamura spiega: «Segnalazioni ci arrivano da turisti insoddisfatti o da cittadini che rilevano all’interno dei loro stabili attività irregolari di affitta camere. Novità importante è la possibilità avuta nell’ultimo anno di incrocio dei dati per l’individuazione dei mancati pagamenti dell’imposta di soggiorno».

Tutte le segnalazioni possono pervenire alla casella della Polizia locale: turismoabusivo@comune.verona.it.