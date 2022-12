Lutto nel giornalismo veronese: è morto a 65 anni Angelo Pangrazio

E’ morto il giornalista veronese Angelo Pangrazio. Originario di Zevio, aveva 65 anni. Aveva lavorato nel quotidiano L’Arena e «la Cronaca» prima di approdare in Rai: per molti anni è stato infatti inviato del Tgr Rai del Veneto. Era andato in pensione lo scorso anno e viveva a Fumane.

“Angelo è stato un riferimento per lunghi anni nell’ambito del giornalismo, politico ed istituzionale”, ha ricordato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, “distinguendosi per capacità professionali e competenza, ma anche per doti di empatia ed umanità, che non mancavano mai negli approfondimenti di quest’importante giornalista veneto. Innamorato della propria professione, si può dire che davvero non ha mai smesso di lavorare, con enorme passione. È stato, ed è, un riferimento per la cultura della nostra Regione”.

Il cdr a nome di tutta l'assemblea dei giornalisti de L'Arena si unisce al cordoglio per la scomparsa di Angelo Pangrazio, collega preparato, serio e rigoroso nonché amico. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene.