Baciate dal sole, 170 rider della MIA Women Ride sono partite nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, da piazza San Zeno e arriveranno domenica a Milano sotto l’Arco della Pace. Hanno salutato figli, mariti, amici e amiche, e i parenti e hanno iniziato questo viaggio avventuroso in bici di tre giorni. Unite, libere, colorate e consapevoli, di tutte le età e da tutta Italia, hanno iniziato il primo tratto di 192 km divisi in tre tappe: arrivo in serata a Desenzano, domani altro stop a Romano di Lombardia e infine Milano.

C'è chi canta, chi aiuta... chi fatica

Ogni donna con la propria bici interpreta la ride a modo proprio, cantando in salita, aspettandosi in discesa, aiutandosi reciprocamente, sempre unite e coraggiose. L’evento è organizzato e promosso da tre diverse realtà che operano da anni nel settore del cicloturismo italiano. Perché una ride per donne? Perché la partecipazione femminile agli eventi ciclistici è in costante crescita (erano 100 le partenti da Milano-Verona lo scorso anno). Dal 2014 ad oggi la presenza media femminile alle Bike Night Witoor è arrivata al 25%, e negli ultimi 10 anni le donne che fanno sport in Italia sono aumentate del 12% (dati Censis).

A salutarle al via il presidente di Fiab Verona Corrado Marastoni mentre la consigliera dell’amministrazione comunale Beatrice Verzè le ha accompagnate lungo la posta ciclabile fino a san Massimo.