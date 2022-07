«Meti i schei e schissa». Il pieno di carburante ora si fa in dialetto

«Metti dentro i schei o la carta, come te vol». Il rifornimento di carburante, da qualche giorno, nelle stazioni Eni si fa pure in un veneto scanzonato. «Basta che te paghi», verrebbe da aggiungere.

Dopo un esperimento in 15 punti vendita dello Stivale, la multinazionale che ha come principale azionista lo Stato italiano ha deciso di installare nei monitor digitali per il self service anche l’idioma locale di ciascuna regione. Tra le oltre 1.700 stazioni di servizio delle cosiddette Eni Live Station, ce ne sono parecchie anche nel veronese in cui i comandi da eseguire per riempire il serbatoio vengono dettati in veneto.

Non si tratta proprio del veronese de soca, ma più di un dialetto riconducibile al padovano, in ogni caso ben comprensibile a chi è originario della nostra città. Per gli altri qualche dubbio potrebbe emergere all’invito a schisar il tasto, e per questo qualche benzinaio ha scelto di mantenere come lingua l’italiano.

Tra i cittadini i pareri sono discordanti: c’è chi è divertito e approva la novità e chi invece trova che l’Eni avrebbe potuto pensare ad «abbassare i prezzi, invece di investire in simili strategie promozionali». L’Eni ha spiegato che l’iniziativa vuole rinsaldare il rapporto tra fornitore e cittadini, favorendo il senso di appartenenza. E lo avrebbe fatto in questo contesto storico per smorzare con un po’ di leggerezza e ironia i costi alle stelle di diesel e benzina.

I malpensanti credono che sia proprio questa la principale strategia: creare curiosità e distrarre la gente dal salasso a cui va incontro rifornendosi di carburante. «L’operazione è stata fatta in maniera automatica dalla casa madre, senza un preavviso e personalmente mi sono accorto casualmente della novità lunedì scorso, quando mi sono avvicinato come di consueto al monitor per la stampa alla cassa», dice Giorgio Molesini, gestore del distributore in via Farinata Degli Uberti Tolosetto, vicino all’ospedale di Borgo Trento. «Alla gente sembra piacere, c’è chi si ferma anche solo per curiosità, senza fare il pieno, chissà forse serve a distogliere dal guardare il cartellone dei prezzi».

Oltre al dialetto e all’italiano gli utenti possono selezionare l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e il francese, e se una parte dei distributori ha accettato di lasciare come impostazione principale l’idioma locale, c’è chi, come Luigi Andreo del punto Eni in via Colombo, ha preferito riselezionare l’italiano come lingua principale sul display. «Chi vuole può scegliere il dialetto, ma trovo corretto che chi si ferma capisca bene ciò che gli viene spiegato», commenta. «Il veneto va bene per chi si vuole divertire ma io erogo un servizio prima di tutto».

Daniel, della pompa in corso Milano, direzione città, crede invece che il dialetto vada preservato. «Il display parla veneto da circa tre settimane e mi pare che le persone apprezzino, c’è chi nemmeno se ne accorge e chi si fa una risata».

«È un’idea simpatica», commenta uno scooterista di passaggio in corso Milano direzione città (quello sul lato opposto è senza la nuova funzione), mentre la fidanzata, originaria del sud, teme di non comprendere del tutto il nostro dialetto. Per Luca, in via Colombo, è giusto che in punti di passaggio come quello di quartiere Navigatori, resti saldo l’italiano, ma in periferia ci si può meglio abbandonare al dialetto. Per Antonella invece, che ieri si è rifornita in corso Milano, «si tratta di una sciocchezza all’italiana, che non serve a nulla».