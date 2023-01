È stata prefetto di Verona dal 2009 al 2015. E la notizia della cattura del super latitante della mafia, l’uomo considerato il boss più potente di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ha fatto tirare anche a lei un sospiro di sollievo.

Le vite del prefetto Perla Stancari e quella del latitante si erano già incrociate. Erano infatti riconducibili a lui le holding interdette dal prefetto Stancari nel 2011. Quattro società che avevano sede legale a Verona, ma erano del Trapanese e che si occupavano di eolico.

Non era stato facile allora: le società fecero causa al prefetto, chiesero 80 milioni di ero di risarcimento danni. E a quella preoccupazione si aggiunse anche il pensiero che quelle come lei, la mafia le elimina.

«Temetti per la mia vita»

«Un prefetto non deve avere paura», dice Stancari, «ma non nascondo che c’è stato un periodo, quando ero commissario per l’alluvione e mi recavo spesso a Marghera che temetti per la mia incolumità. Andavo in treno perchè mi sembrava uno spreco di denaro pubblico utilizzare l’auto di servizio, visto che l’autista avrebbe dovuto restare ad attendermi per ore. Un giorno facendo il sottopasso avvertii una sensazione di pericolo. Forse era stata un’impressione, forse no, ma da quel giorno chiesi che venisse un’auto della Protezione civile a prendermi in stazione. A volte le sensazioni ci azzeccano». E aggiunge: «Negli anni divenni amica dell’avvocato dello Stato del Veneto, e mi ricordo che quando casualmente mi incrociava mi diceva “Non ho mai capito come hai fatto ad intercettare la mafia e Messina Denaro a Verona“. Il merito va agli uomini della Dia e a tutti i miei collaboratori che fecero un lavoro egregio».

I 90 milioni bloccati e la richiesta di risarcimento

Salvatore Riina, intercettato nel 2017, nel carcere milanese di Opera, riferendosi a Messina Denaro aveva detto: «A me dispiace dirlo, questo signor Messina, questo che fa il latitante che fa questi pali eolici, i pali della luce, se li potrebbe mettere nel c... la luce ci farebbe più figura se la mettesse nel c... la luce e se lo illuminasse». Un modo di fare mafia diverso, il loro. Da una parte le stragi, quelle della mafia di un tempo, quelle di Riina e dall’altra la “Cupola 2.0“ così come era stata chiamata l’operazione del Ros sull’eolico arrivata fino a Verona. Quelle interdittive sulle holding con sede legale a Verona e operativa a Trapani l’aveva firmata l’ex prefetto Stancari, bloccando 90 milioni di euro, soldi pubblici. E per quell’interdittiva le erano stati chiesti 80 milioni di euro di risarcimento danni.

«Ho passato notti intere a non dormire a chiedermi dove, se avessi perduto, avrei potuto trovare una cifra simile», disse Stancari, in una nostra intervista, «ma ero convinta di aver operato bene. I miei uffici avevano messo insieme memorie difensive, ben 28. Devo dire la verità, alle volte l’avvocato dello Stato non mi era sembrato vicino quanto avrebbe dovuto, a differenza di quelli della distrettuale di Venezia che sono stati straordinari. A un certo punto ti senti sola contro tutti». Ma poi c’è stata la sentenza di vittoria al consiglio di Stato: «La Dia aveva fatto un quadro d’insieme, anche grafico, di tutte le società collegate, una dentro l’altra tipo matrioska. Un’avvocato dello Stato, donna, tirò fuori questa mappa delle società collegate. E inchiodammo ciascuno alle proprie responsabilità». In quell’indagine vennero confiscati un miliardo e mezzo di beni intestati al prestanome di Messina Denaro, tanto valevano le 43 società di capitali che Vito Nicastri utilizzava per gestire i suoi affari nell'eolico. E tre erano qui a Verona. Lo chiamavano «il signore del vento», Vito Nicastri, considerato un prestanome di Messina Denaro, che ha subito il più grande sequestro di beni nella storia italiana, patrimonio valutato in un miliardo e 300 milioni di euro.

Il prestanome di Messina Denaro

A Verona non è mai venuto, ma preparava le carte, procurava la manovalanza. Era, come lo definisce Stancari, «un aggiustatore». E qualcuno da Verona era sceso in Sicilia per incontrarlo, pronto a farci affari, magari inconsapevolmente. La mafia di oggi non spara: acquista terreni, investe in società. Ricicla e presta denaro, è mafia in colletto bianco non di lupara. «Ci fu grande collaborazione con le forze dell’ordine e gli uffici della prefettura. Un lavoro enorme e mano a mano che andavamo avanti scoprivamo sempre qualcosa di nuovo», dice Stancari che è stata il primo prefetto di questa regione ad emettere interdittive.

«Da allora la mafia è sparita da Verona, prese purtroppo campo la ’ndrangheta come dimostrano le interdittive successive, ma la mafia sparì», conclude.