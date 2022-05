Maturità, tornano gli scritti. E resta l’obbligo di mascherina

Mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico, ma le regole anti Covid nelle scuole restano più rigide rispetto a quelle previste al di fuori delle aule. L’obbligo di indossare la mascherina, infatti, rimane in vigore non solo fino al termine delle lezioni, ma anche durante gli esami di Stato, che iniziano il 22 giugno con la prova di italiano. L’Ufficio scolastico provinciale fornisce i numeri della Maturità 2022, che tra scuole statali e paritarie coinvolge, nel Veronese, 340 classi quinte per un totale di 7.040 alunni, di cui 3.340 dell’istruzione liceale (corrispondenti a 150 classi), 2.494 dell'istruzione tecnica (124 classi) e 1.206 dell’istruzione professionale (66 classi). Altri 174 candidati si presentano all'esame da privatisti. Nel complesso, le commissioni sono 170 e vedono impegnati 1.768 docenti.

Quest’anno l’esame cambia di nuovo pelle. Si torna alla modalità pre Covid, con due scritti e un colloquio orale durante il quale dovrebbe rimanere invariata la possibilità di abbassare la mascherina, così come consentito negli esami di Stato degli scorsi due anni. La seconda prova scritta, basata sulle discipline di indirizzo, si svolge il 23 giugno e avrà per oggetto una sola materia tra quelle caratterizzanti il percorso di studi, anziché due. Diversamente dalla prova di italiano, il secondo scritto non sarà predisposto dal ministero dell’Istruzione: le tracce verranno formulate dalle commissioni sulla base degli argomenti affrontati durante l’ultimo anno, dunque saranno uguali per tutti gli studenti di uno stesso indirizzo di studio all’interno dello stesso istituto.

Per quanto riguarda la prova di italiano, verranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie (analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), mentre il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Il voto finale sarà composto da un massimo di 15 punti per la prima prova, massimo dieci per la seconda e massimo 25 per l’orale, mentre il resto del punteggio è determinato dai crediti accumulati durante l’ultimo triennio di scuola.

«La modalità è del tutto nuova rispetto agli anni scorsi e richiede la massima attenzione sia da parte dei docenti che degli studenti che si misureranno con la prova», afferma il provveditore, Sebastian Amelio. «L’Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha già svolto due conferenze dei servizi con esperti del ministero che hanno relazionato sulle prove scritte. Hanno partecipato da remoto quasi mille persone. Invece, per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, non nutro particolare preoccupazione», sottolinea, con riferimento alla situazione pandemica. La decisione di reintrodurre anche il secondo scritto, dice, «è coerente con lo sforzo profuso durante tutto l’anno per assicurare la scuola in presenza». Intanto è corsa contro il tempo per assegnare un presidente a ogni commissione. Gli uffici scolastici regionali che non hanno disponibilità sufficienti stanno pubblicando le istanze rivolte ai dirigenti scolastici e ai docenti, anche universitari, che volessero rendersi disponibili. A Verona, su 170 commissioni, quelle ancora scoperte sono una ventina.