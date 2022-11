Scuola, due bambini su tre frequentano le materne Fism: «Ma la parità non rimanga solo sulla carta»

«Le scuole Fism sono una presenza significativa dal punto di vista della qualità e della quantità: nel 35 per cento dei Comuni veronesi sono le uniche strutture per l’infanzia presenti, in grado di garantire il diritto all’educazione di bambini e bambine e colpisce positivamente che tantissime famiglie ritengano l’educazione un aspetto che le coinvolge in prima persona, senza delegarla ad altri: è un’esperienza preziosa, a cui è necessario dare continuità». È stato lo sprone, stamattina, che il vescovo Domenico Pompili ha dato a una platea di oltre 1.300 persone, tra insegnanti e gestori dei comitati delle 175 scuole dell’infanzia paritarie affiliate alla Fims, la federazione che riunisce le materne di ispirazione cristiana.

Stamattina le strutture veronesi si sono date appuntamento all’auditorium Calzedonia di Dossobuono, per la Giornata formativa d’inizio anno dal titolo «Spazi per...Crescere». «Ogni giorno offriamo esperienze di alta qualità educativa a 14.137 bambini, nella fascia 0-6 anni, grazie all’impegno di duemila persone che lavorano nelle nostre scuole e a un migliaio di volontari attivi nei comitati di gestione», spiega Luciana Brentegani, presidente di Fism Verona.

Paritarie... sulla carta

«Due terzi dei bambini, in Veneto, frequentano le scuole dell’infanzia paritarie Fism: il nostro servizio è insostituibile per la comunità. Perciò chiediamo un riconoscimento pubblico effettivo, affinché la parità, riconosciuta dalla legge 62 del 2000, non rimanga solo sulla carta, ma lo sia anche dal punto di vista economico. Oggi non è così, c’è una disparità: lo Stato investe circa settemila euro a bambino nelle scuole dell’infanzia statali, e 700 euro a bambino alle scuole paritarie».

All’inizio dell’incontro hanno portato i loro saluti il sindaco di Villafranca, Roberto Dall’Oca, l’assessore alle politiche educative di Verona, Elisa La Paglia, il viceprefetto Gabriella Mucci, la consigliera provinciale Carla Padovani e Laura Brunelli, del Gruppo Calzedonia.

«Spazi per...Crescere»

Il tema «Spazi per», al centro dell’appuntamento formativo, è stato declinato in due modi. I 150 presidenti e componenti dei comitati di gestione si sono confrontati in un tavolo tecnico, scambiandosi suggerimenti e buone prassi. Il personale educativo ha seguito un approfondimento sulla progettazione in itinere, coordinato da Francesca Balli, vicepresidente di Fism Verona e referente del coordinamento pedagogico 0-6, affiancata da Laura Campagnari.

Entrambi i gruppi hanno ascoltato la relazione «La bellezza nutre l’anima», di don Domenico Consolini, assistente spirituale di Fism Verona. Infine, è stato fatto un primo bilancio del progetto di inclusione «La bottega dei talenti». Quattro scuole, inoltre, hanno illustrato come hanno rivisto gli spazi, allo scopo di valorizzare il protagonismo del bambino. È stato, infine, presentato il nuovo sito www.fismverona.it.