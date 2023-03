Martedì, tutti al cinema! Ecco i film da vedere con 3 euro

Terzo appuntamento martedì 21 marzo nelle sale di Verona e provincia con le proiezioni dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

«La danza della realtà» al Rivoli

In città, il Multisala Rivoli propone, alle 16.45, 19.10 e 21.30, la visione a costo ridotto di “La danza della realtà” (Cile, 2013, 113’) di Alejandro Jodorowsky. Nato in Cile nel 1929, Alejandro cresce in una famiglia sradicata con un padre molto severo. I fatti narrati sono reali, ma la finzione prende il sopravvento, fino a sfociare in un universo poetico in cui il regista reinventa i personaggi e narra il percorso di redenzione e riconciliazione con il padre. I vigili del fuoco che sfilavano per le strade, la vecchia biblioteca dove ha imparato a leggere e si è imbattuto per la prima volta nei tarocchi, la spiaggia dove era solito giocare e un circo: questi sono solo alcuni dei ricordi che segnano l’infanzia di Alejandro Jodorowsky, che per 10 anni ha vissuto a Tocopilla prima di trasferirsi a Santiago.

È in questa cittadina che sono nati il suo amore e la sua dedizione al teatro, dopo tre eventi a cui assistette da bambino: la sepoltura di un pompiere, un attacco epilettico e il canto di un principe cinese. Ed è sempre a Tocopilla che Jodorowsky capì che cosa fosse il surrealismo quando suo padre lanciò le sue uova fritte sulla testa di sua madre e queste finirono invece su un quadro orribile, con i tuorli che, finendo per sembrare due soli, gli diedero una prima rivelazione.

Notte da Oscar a Legnago

Notte da Oscar in provincia dove al Multisala Cinergia di Legnago arriva, alle 19.15 e 21.30, “The whale” (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky, premiato nelle categorie miglior attore protagonista e miglior trucco e acconciatura. L’opera racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità̀ che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità̀ di redenzione.

Le otto montagne a San Bonifacio

In cartellone al Multisala Cristallo di San Bonifacio troviamo invece alle 21.15 il film “Le otto montagne” (Italia, Francia, Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del Premio della Giuria alla 75° edizione del Festival di Cannes. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene.

Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Il costo del biglietto è di 3 euro.