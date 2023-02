Odio social, picchi in riva all'Adige: vittime soprattutto donne, disabili e migranti

Possono bastare la pandemia, la guerra, l’inflazione a spiegare l’«epidemia» di odio social scoppiata lo scorso anno, e che si sta registrando in tutto il Paese, in particolare al Nordest, con epicentro, in alcuni casi, nel Veronese? È un’avvilente fotografia quella scattata da Vox-Osservatorio italiano sui diritti, che ha pubblicato la settima edizione della Mappa dell’intolleranza: un’analisi su 629.151 tweet raccolti da gennaio a ottobre 2022, dei quali 583.067 negativi (il 93% circa contro il 7% positivi).

«Negativi» nel senso che mostrano sacche di intolleranza che vanno dall’omofobia alla misoginia, dall’odio verso i migranti al disprezzo per i disabili. Sono state esaminate infatti le categorie più colpite - e le donne continuano a piazzarsi al primo posto, seguite dalle persone con disabilità e dagli omosessuali e poi da ebrei, migranti, musulmani - ed è stato realizzato anche un focus geografico, per capire da quali province provengono gli «odiatori» e quali sono i bersagli che più spesso prendono di mira. E Verona è citata più volte nel Rapporto.

Le categorie più colpite: omosessuali sotto tiro

Sebbene tra le città con più tweet negativi Verona non ci sia (per questioni numeriche, dal momento che compaiono invece le più popolose Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze) se si osservano le singole categorie la città scaligera compare spesso. E nella mappa pure il Nordest è quasi sempre coinvolto.

L’omofobia ad esempio è soprattutto al Nord, «soprattutto nel Veronese», scrive Vox: «Dopo anni di indifferenza, o quasi, da parte degli odiatori online, le persone omosessuali sono di nuovo prese di mira. Non accadeva dal 2016. Un’inversione di tendenza, che evidenzia un attacco ai diritti della persona».

I picchi di tweet negativi sono stati registrati in occasione del monologo di Checco Zalone al Festival di Sanremo, che ha raccontato una favola Lgbt, in concomitanza con aggressioni omofobe fino a raggiungere un picco mentre infuriavano le polemiche sul Ddl Zan. Nelle cartine termografiche del Rapporto, quanto più «caldo», cioè vicino al rosso, è il colore di un’area, tanto più alto è il livello di intolleranza: ebbene, nella mappa dell’omofobia, tutto il Nord Italia appare porpora, che diventa più intenso su Verona a indicare che qui si concentra un alto numero di tweet negativi.

Insulti e razzismo

Sono numerosi anche quelli legati all’antisemitismo: «L’odio contro gli ebrei», spiega Vox, «diminuisce, ma si radicalizza e si concentra nelle date simbolo, come la Giornata della Memoria. Esplode anche in occasione delle aggressioni contro gli ebrei in alcune città. E si lega alle manifestazioni antisemite internazionali, come in Germania».

I picchi si raggiungono a Roma ma il rosso si scurisce anche in Veneto, tra Verona e Venezia, e in Lombardia. Il razzismo non è una novità, soprattutto in Veneto, zona «rossa» secondo Vox: l’arrivo dei barconi dei migranti e nel 2022 anche dei profughi dall’Ucraina hanno scatenato intolleranza e odio, così come il monologo contro il razzismo durante il Festival di Sanremo durante il quale si è registrata una impennata di tweet intolleranti.

E il Nordest è anche tra le zone a più alto tasso di tweet contro i musulmani: a fomentare l’odio via social, in questo caso, sono stati eventi internazionali legati al terrorismo, come la sentenza di Parigi per l’attentato al Bataclan o l’uccisione in Siria durante un raid aereo Usa di due terroristi dell’Isis.

Donne e disabili, le due categorie che a livello nazionale risultano più prese di mira, sono invece «ignorate» dagli hater veronesi. C’è una cura contro gli odiatori? «Uno, gli haters vanno denunciati. Due, per combattere lo hate speech, dobbiamo costruire storie belle. Fare contronarrazione. Tre, contro le parole dell’odio, affidiamoci al potere curativo delle parole che abbracciano, che leniscono, che uniscono», suggerisce Vox.

L'avvocato: i commenti al consigliere e i sette indagati

«Fossi sua madre lo prenderei a sberloni». «Faccia da Neanderthal e cervello da protozoo, mettiamolo alla cultura, va là...». E ancora. «Speriamo di non incontrarlo in una notte buia e senza luna». Erano di questo tenore i commenti che si sono moltiplicati sul web a partire dal 2019 nei confronti dell’allora consigliere comunale Andrea Bacciga. La procura aveva aperto un’inchiesta e a dicembre il gip ha disposto l’imputazione coatta per sette degli indagati.

Il medico: bella, brava e «odiata» sui social

Bella, brava, intelligente, con una laurea flash in Medicina conquistata in 5 anni con il massimo dei voti, la lode e la menzione di merito. E molto attiva sui social, con quasi 50mila follower. Proprio qui la veronese Carlotta Rossognoli è stata presa di mira, insultata e offesa dagli haters e anche dai suoi (ex) compagni di università.

E di fronte a tanta aggressione la 23enne ha deciso a novembre di chiudere i suoi canali social. Salvo tornare, a fine dicembre, per fare gli auguri di Natale ai suoi follower.