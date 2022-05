Lutto nel giornalismo veronese: è morto Antonio Spadaccino

Se n’è andato un bravo giornalista, un appassionato della “sua” Verona. Se n’è andato in punta di piedi, com’era nel suo stile, Antonio Spadaccino. Aveva sessant’anni e da tempo combatteva contro un brutto male ai polmoni che non gli ha dato tregua. Un male che lui ha cercato di vincere con forza, con coraggio, fino alla fine. Lavorando fino a poche settimane fa al Corriere del Veneto, quotidiano che aveva contribuito a fondare e di cui era caporedattore.

Spadaccino aveva mosso i suoi primi passi nel giornalismo veronese, soprattutto quello sportivo, lavorando anche nella redazione de L'Arena: era un lavoro ma era soprattutto passione. Come quella che lo legava all’Hellas, che proprio oggi festeggia lo scudetto: quell’impresa eroica che anche lui, 37 anni fa, contribuì a raccontare. Ironico, preparatissimo, dotato di una scrittura che gli permetteva di passare con disinvoltura dallo sport, alla cronaca, alla politica, Spadaccino era molto apprezzato dai colleghi, per il suo sorriso e per quella "leggerezza" positiva con cui sapeva affrontare ogni situazione. Nel lavoro e nella vita.

“Con la scomparsa di Antonio Spadaccino", il commento del presidente della Regione Luca Zaia, "il giornalismo perde non soltanto una grande firma ma anche una persona preparata e stimata. Il suo sguardo, che dal calcio aveva saputo allargarsi con disinvoltura alla cronaca e alla politica, era la sua firma e dovrebbe rappresentare un esempio per tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di giornalista”.

Tutta la redazione de L'Arena - insieme al Sindacato dei Giornalisti del Veneto - si stringe intorno alla figlia e alla famiglia.