Luigi Trabucchi «Psichiatra come papà. Sono rimasto l'ultimo a usare l'elettroshock»

Lo psichiatra Cherubino Trabucchi, morto nel 1986, era un gigante, e non solo in senso morale, anche fisico. Luigi, l'ultimo dei suoi sei figli e l'unico ad averne ereditato la professione, gli assomiglia moltissimo, nella mole falstaffiana e nella voce tonante. È cresciuto nel manicomio di San Giacomo, oggi in rovina accanto al Policlinico di Borgo Roma, chiuso nel 1969, quando i malati furono trasferiti nel nuovo complesso di Marzana. «Quella era casa mia. I ricoverati? Gente di famiglia», dice.

John Phillips, fotoreporter del settimanale Life, che nel 1959 vi s'intrattenne più di un mese per realizzare un servizio, lasciò scritto: «Per quanto strano possa sembrare, c'era un sottofondo di dolcezza in questo ospedale, dove i pazienti si aiutavano a vicenda e il personale mostrava grande capacità di controllo anche di fronte ad alcuni casi piuttosto difficili». Trabucchi junior ha tre nomi di battesimo: Luigi Giovanni Calabria. Sua madre era incinta quando il futuro santo, ormai prossimo alla morte, chiese al luminare di chiamare come lui quel figliolo.

Il professor Cherubino andò oltre: trasformò il cognome del prete in un nome. Il medico aveva diagnosticato a don Calabria una forma depressiva malinconica. Lo sottopose a quattro sedute di elettroshock. Finito il ciclo di terapie, il 31 maggio 1951 il sacerdote annotò: «Il Signore, dopo tanti mesi di sofferenza grande, mi ha concesso un po' di tregua e mi permette di riprendere il mio diario. Deo gratias, Deo gratias».

Trabucchi junior ha 67 anni e fa lo psichiatra da 40. Si laureò il 28 ottobre 1982, tre giorni prima che nascesse l'Università di Verona, fino ad allora sede distaccata dell'ateneo di Padova. Relatore della sua tesi fu il professor Antonio Balestrieri, lo psichiatra veronese che nel 1991, di ritorno da New Orleans, si sarebbe trovato a conversare in aereo con un collega jugoslavo in seguito divenuto criminale di guerra: Radovan Karadzic. Più che una famiglia, i Trabucchi sono una dinastia. Luigi Giovanni Calabria ha avuto come zii Giuseppe, ministro dc delle Finanze; Emilio, farmacologo e deputato, anch'egli dc; Alberto, insigne giurista che formò intere generazioni di magistrati e avvocati e a Illasi fu sindaco per 42 anni; Maria, ricordata nella toponomastica cittadina, fondatrice della casa per ragazze madri, attiva tra Caritas e San Vincenzo.

Ricorda il nipote: «Nella mensa dei poveri di via Prato Santo una sera le suore, dopo aver chiuso i battenti, sentirono un frastuono. Accorsero e trovarono mia zia che incitava un barbone ad aprire a calci l'armadio delle coperte. "Ma che fa? Così rompe la serratura", la redarguirono. E lei: "El gà fredo stasera, no doman"». I cugini di Luigi Trabucchi sono Marco, già ordinario di neuropsicofarmacologia all'Università di Roma Tor Vergata, residente a Illasi con la moglie Mariapia Garavaglia, ex ministro della Sanità; Emilio, già presidente del Pio albergo Trivulzio a Milano; Giuseppe, ex sindaco di Illasi come il padre.

E Pietro Clementi, figlio della zia Maria, avvocato e vignaiolo, che da sindaco dc di Marano, dopo essere stato assessore a Verona, subì un attentato nel 1993: ha ancora in corpo 7 pallini da schioppo. Lo psichiatra è aiuto corresponsabile di Villa Santa Chiara, a Quinto di Valpantena, casa di cura che il papà creò nel 1961 con il collega Bruno Maggioni in quella che era stata la residenza del tenore Giovanni Zenatello, ideatore nel 1913 della stagione lirica in Arena.

Non so nulla di sua madre.

Si chiamava Carla Gola. Era la figlia di Giuseppe Gola, ordinario di botanica, che dopo l'8 settembre 1943 si assunse l'onere di diventare rettore dell'Università di Padova.

È sposato?

Con Carla Enrica Foglietta, che è stata direttore medico di presidio dell'Ulss 22 e poi responsabile della formazione nell'Ulss 9. Abbiamo due figli: Alessandro, laureato in scienze e tecnologie alimentari, e Carlotta, farmacista ospedaliera al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

Perché scelse la psichiatria?

Per insicurezza, penso. Mi sentivo più protetto in un ambiente che avevo frequentato fin da bambino. Giravo in bici nel parco dell'ospedale. A carnevale sfilavo vestito da paggetto, insieme con i figli dei pazienti e del personale.

Com'è possibile che i Trabucchi siano tutti menti eccelse?

Ai miei figli l'ho sempre spiegato così: sono laboriosi, generosi, studiosi e attenti all'Uomo, con la «u» maiuscola.

Che ricordo ha di suo padre?

Amò l'Homo sapiens. Ho trovato un suo appunto scritto 70 anni fa. Dice: «Homo sapiens del 1952, ben puoi cantare: chi è più felice di me? La tua vita è un valzer motorizzato, si è allungata nella media di 20, 30 anni, i bacilli non ti fanno più paura, ti assicurano una vecchiaia senza acciacchi, ma... sei tu felice?». Quello di Marzana, da lui voluto senza sbarre, fu l'ultimo manicomio aperto in Italia.

Per quanti anni esercitò?

Dal 1938 fino alla morte. La psichiatria non fu una scelta. Si era specializzato in pneumologia e radiologia, ma gli venne ritirata la tessera del Partito nazionale fascista. L'unico che lo accolse fu Giuseppe Carlo Riquier, direttore della clinica delle malattie nervose all'Università di Padova. Il quale gli chiese: «È ricco di famiglia? Perché guardi che in psichiatria non si guadagna». Figurarsi, era orfano di padre dall'età di 16 anni.

Che patologie curate qui?

Disturbi dell'umore e della personalità, psicosi, disturbi del comportamento alimentare, tossicodipendenze. Ricoveriamo circa 1.300 pazienti l'anno, dai 15 ai 90 anni. Età media intorno ai 40. I giovani sono in forte aumento.

È mai riuscito a curare un malato senza gli psicofarmaci?

È possibile, ma difficile. Oggi il paziente vuole tutto e subito. Ieri vedevo le malattie, adesso noto un enorme disagio sociale ed esistenziale. I neurolettici possono richiedere di essere assunti per sempre. Correggono la personalità, ma non la cambiano.

Perché le malattie mentali sono in aumento?

Stare al passo con le richieste del mondo moderno è impossibile. La paziente di 87 anni si lamenta: «Non sono più quella di prima». Ci credo, signora. È il suo modo per esprimere il deficit di efficienza.

In che modo ci si accorge che un figlio ha problemi psichiatrici?

Osservando, ascoltando. Ma padri e madri guardano solo sé stessi. Non considerano i figli enti autonomi: li vedono come un Io allargato.

Come mai fra gli adolescenti dilagano i casi di autolesionismo?

Mancano le figure genitoriali, manca la trasmissione di una vita affettiva. Gli adulti non hanno né tempo né voglia di educare, sono troppo occupati a lavorare e a divertirsi. I figli? Ci pensino la scuola, la società, lo Stato, la Chiesa, le «agenzie educative». Di qui il disorientamento. Lei ha mai visto piantare un vigneto?

No.

Prima si mettono giù i pali di cemento, poi si tirano i fili di ferro ai quali la vite si abbarbicherà. Senza questi sostegni, non cresce nulla. Rimarrebbero i nonni, gli unici che hanno valori etici da trasmettere, ma i figli li relegano negli ospizi. Per tornare alla sua domanda: l'autolesionismo è espressione di un disagio e, insieme, richiesta di considerazione. Il cutting, tagli volontari su braccia e gambe, è un'epidemia. Il dolore fisico spegne quello spirituale. Vi è anche un autolesionismo agito per sentirsi vivi attraverso emozioni forti. Tutto è fluido, manca l'identità. Chi sono? Da dove vengo? Sono maschio o femmina? Ne vedo tantissimi di pazienti ambivalenti. Ma se non possono più nemmeno dire a quale genere appartengono, come si collocano nel mondo?

Se l'adolescente ricatta i familiari minacciando di uccidersi, padre e madre che debbono fare?

(Sospira). Farlo parlare, stargli più vicino, non sottovalutare, ricorrere allo psicologo o allo psichiatra. Il suicidio è la forma estrema dell'autolesionismo. Una tendenza può sfociare nel gesto plateale. Mio padre diceva: «Muoiono più isterici che depressi». A San Giacomo aveva una paziente che voleva buttarsi sotto i camion sulla vicina strada provinciale. Tra suicidio e parasuicidio la differenza era data dalla capacità di frenata dei conducenti. Anche l'anoressia e gli altri disturbi del comportamento alimentare stanno crescendo così. (Alza il braccio verso il soffitto).

La sessualità degli adolescenti come va gestita?

Per 25 anni con mia moglie ho tenuto corsi per fidanzati. Alla fine abbiamo deciso di non trattare più l'argomento. Tra convivenze, infedeltà coniugali, divorzi, diventava arduo poter dire qualcosa. Oggi la formazione sentimentale è basata sul «mi piaci», cioè metto al centro me stesso, il che può assumere il senso della proprietà e sfociare in violenza sulla donna. Una concezione più genitale che sessuale.

Perché i giovani di oggi sono più fragili di quelli di ieri?

Uso una metafora. I nati dal 1930 al 1940 hanno costruito la casa. I nati negli anni Cinquanta l'hanno arredata e riempita di cibo. I nati negli anni Sessanta hanno acceso i fuochi e cucinato. I nati negli anni Settanta e Ottanta hanno mangiato di gusto, lasciando i rimasugli a quelli degli anni Novanta. I nati dal 2000 in avanti hanno sparecchiato e quelli delle classi dal 2010 in poi dovranno eliminare le immondizie. I trentenni sono incapaci di affrontare una vita faticosa, degradante, con minori speranze, in quanto non sono allenati a farlo. Ma io ripongo molta fiducia nei ventenni, precari infuriati. Questa rabbia gli dà l'energia per combattere. Non hanno assaggiato il dolce, il gelato e il caffè, ne hanno solo sentito parlare e sono pronti a rimboccarsi le maniche. Sono più incazzati e quindi più competitivi. Ce la faranno.

Il lavoro è una terapia?

Sicuramente. Papà sosteneva che il lavoro fa bene e la mentalità sindacale fa male.

I lockdown durante la pandemia sono stati nefasti per la psiche?

Hanno interrotto l'iperattività che non fa riflettere e impedito di consumare lo spritz in piazza Erbe. Ma l'aperitivo è un valore? Pare che ubriacarsi sia diventato l'unico metodo per incontrarsi e parlare senza ricorrere a smartphone e tablet.

Da che cosa scaturisce la depressione?

È multifattoriale. La vera depressione biologica è una malattia ed è rara. Vedo molte più depressioni reattive, provocate dall'incapacità di affrontare le difficoltà della vita, e depressioni bipolari, cioè alti e bassi dell'umore.

Piangere è sintomo di depressione?

Per tempi brevi, può esserlo. Se la tendenza permane, è sintomo di spiccata emotività e sensibilità. Significa che siamo uomini, non robot. Sa quante volte mi commuovo da questo balcone affacciato sul mondo? Ho ricoverato due odontoiatri, titolari di un avviato studio con sette poltrone, e un dirigente di una notissima casa di moda. Per loro è stata un'esperienza di vita. Vedere questa realtà di sofferenza, mai conosciuta prima, li ha rinfrancati. Sono quelli che chiamiamo gli effetti aspecifici del ricovero. Lo stesso è accaduto a un giovane triste e depresso perché la morosa lo aveva lasciato. L'ho sottoposto alla deprivazione di sonno per 36 ore.

Ma è una tortura!

Oltre le 36 è una tortura, entro le 36 è una terapia. È rimasto sveglio a contatto con gli altri malati. Al mattino mi ha detto, euforico: «Dottore, sono guarito. Ho capito di essere un mona». Aveva fatto un bagno di umanità, si era accorto che esistono anche i pitocchi. Come mio figlio quando si reca a distribuire gli alimenti alla Caritas, nell'Emporio della solidarietà, e parla con i poveri.

Qui a Villa Santa Chiara si praticava l'elettroshock.

Lo pratichiamo ancora, siamo rimasti gli ultimi. Oggi si chiama terapia elettroconvulsivante. Serve nelle forme depressive gravi, in cui il trattamento farmacologico è inefficace o controindicato. Sono gli stessi pazienti a chiederla, arrivano da tutta Italia.

Come si esegue?

Sono cicli da 6 a 12 trattamenti. Migliorano la plasticità neuronale. È sicurissima, mai avuto un problema. L'onda elettrica sinusoidale di 200 millisecondi viene trasformata dalla macchina in onda quadra da 1 millisecondo.

La chiusura dei manicomi è stata un progresso o un errore?

Un progresso.

Non ha mai avuto il dubbio che i matti siamo noi e non loro?

Lo siamo tutti. Se in casa mia ti scappava la parola «matto», ti arrivava uno schiaffone da mio padre. Per lui erano semplici ospiti.

È mai colto dall'angoscia di finire come i suoi pazienti?

No. Anche se, a forza di frequentarli, una rama la se ciapa, bisogna ammetterlo.

Crede nella psicoanalisi?

Poco o niente. Richiede tanto tempo e tanti soldi.

Non apprezza Sigmund Freud?

Ha aperto una strada alla riflessione su molti temi.

Lo psicoanalista è un confessore che non ti dà l'assoluzione ma incassa la parcella?

Se vogliamo, è così. Ma chi ascolta ha una funzione. Un tempo c'era anche la "psicoterapia della portinaia". Oggi non c'è più nessuno che ti presti attenzione. Persino i pazienti, quando arrivano qui, si sentono dire dal parente che li accompagna: «Fa' presto, ché il dottore ha fretta».