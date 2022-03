Zaia: «Covid, quasi 14mila morti da inizio pandemia. Ucraina, attiviamo anche l'ospedale di Malcesine»

Il presidente Luca Zaia torna in diretta per un aggiornamento sull'emergenza coronavirus e il punto sull'arrivo di profughi austriaci. Nel corso della conferenza è stato presentato il nuovo Protocollo con l’Inps in materia di invalidità civile per i pazienti oncologici.

Tra le novità annunciate da Zaia vi è l'apertura dell'ospedale di Malcesine per ospitare i profughi dall'Ucraina. E sulla questione Covid si dice convinto sia giusto togliere anche le ultime restrizioni ma, sottolinea, dal 31 marzo, «la responsabilità passa al singolo cittadino» Di seguito il video e i dettagli della diretta

LA DIRETTA

IL BOLLETTINO

«Sono 814 i ricoverati di oggi (-16) in intensiva sono 61, il 75% sono è vaccinati, 331 terapie intensive non covid. Purtroppo stiamo arrivando a 14mila morti (13.997), ottava regione per mortalità... questa è l'influenza di cui parlano alcuni. Siamo comunque, tra le regioni più colpite, tra quelle con la mortalità più bassa»

STATO DI EMERGENZA

«Cosa succederà dopo il 31 marzo? Lo stato di emergenza si suppone terminerà, le stesse parole del generale Figliuolo vanno in questo senso. Se abbandoniamo le restrizioni, passando dalla fase pandemica a quella endemica - passaggio per altro doveroso - entra in campo la responsabilità individuale. Se vi dicono che la mascherina non serve più, non è che allora ci buttiamo nella mischia, forse dovremmo prendere il modello giapponese dove già prima della pandemia andavano nei luoghi affollati con la mascherina. E spero che questo calmi anche il dibattito fra vaccinati e non vaccinati».

UCRAINA

«Sull'Ucraina la situazione ci preoccupa. Vi ricordo che uno sbarco annuale a Lampedusa era 50-60mila persone, qui ne aspettiamo almeno 50mila profughi, ce ne sono già più di 4mila. A Treviso 1.234, poco più di 700 a Venezia e poi 603 a Padova. Abbiamo 19 persone ricoverate, di cui 12 bimbi (molti oncologici). Siamo presenti nelle stazioni con le postazioni per i tamponi. Il tasso di positività non è alto, al 2-3%, abbiamo necessità di capire che variante del virus è. Potrebbe essere una variante subdola che ci trova impreparati e fa ripartire i contagi. Si tratta di una popolazione non molto vaccinata, abbiamo ora il vaccino obbligatorio a chi arriva per ordinanza e chi ha fatto sputnik ottiene il richiamo con Pfizer»

OSPEDALI DISMESSI PER UCRAINI

«Sulgli hub regionali stiamo riempiendo i 5 ospedali dismessi e allestendone altri, una struttura la dedicheremo appositamente per gli ucraini positivi, a Pieve di Soligo. Al momento i positivi sono 56. Domani apriamo Monselice con 150 posti letti, Asiago da giovedì con120 posti letto e poi Malcesine. In totale abbiamo circa mille posti letto pubblici, cerchiamo di chiudere l'accordo con gli albergatori a un prezzo super calmierato»

L'AIUTO DEI VENETI

«Sono quasi 4mila i veneti che hanno dato disponibilità a ospitare profughi con oltre 8.100 posti letto. Chi volesse aiutare, mettendo a disposizione una seconda casa, una camera, può scrivere a ucraina@regione.veneto.it oppure telefonare al numero verde 800990009 e l'iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2 per donare. Ad ora sono già stati donati più di 412mila euro da parte di 2.373 donatori».