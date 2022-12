La Regione riorganizza le risorse per gli ospedali: 40 milioni per il Mater Salutis di Legnago

La Regione Veneto rimodula e aggiorna il programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria regionale relative al programma del quinquennio 2020-2024. Per le strutture veronesi dell'Ulss 9 Scaligera è prevista la riorganizzazione funzionale e strutturale dell’Ospedale di Legnago per un importo complessivo 40 milioni – circa 10 milioni di euro in più presi da un'altra fonte nazionale.

«Durante il tempo intercorso tra l’adozione degli atti regionali di programmazione e la sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Governo – fa notare l’assessore Lanzarin – sono state assegnate alla Regione nuove risorse finanziarie per interventi di adeguamento sismico degli ospedali, tra cui il PNRR e alcuni interventi previsti nell’accordo di programma inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo di attuazione del PNRR Missione 6. Nello specifico gli interventi inseriti nel CIS (contratto istituzionale di sviluppo) sono Belluno, Cittadella, Conegliano e Vicenza per complessivi 160 milioni 850 mila (dei quali 154 milioni 726 mila fondi PNRR/PNC e 6 milioni 577 mila fondi regionali). Questo ha permesso di liberare risorse precedentemente impegnate e, con la tempestiva rimodulazione degli interventi previsti nell’accordo, di inserire cinque nuovi interventi e incrementare il finanziamento di tre interventi già previsti per un importo complessivo di oltre 158 milioni di euro.».

Complessivamente l’accordo, rimodulato, prevede 15 interventi per complessivi di € 371.740.625,00, dei quali: € 330.156.845,63 a carico delle risorse art. 20 L. 67/88, € 10.000.000,00 a carico delle risorse art. 1 c. 95 L. n. 145/18 € 31.583.779,37 a carico delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR. Esaminando nel dettaglio il piano prevede: