La Protezione Civile del Veneto dichiara lo stato di allarme per il caldo

La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute dell'Arpav, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico in tutto il Veneto per domani, domenica 3 luglio e per lunedì 4 luglio. Sulla costa scatta già da oggi.

Per informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800535535. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009.