La lettera ad Ariosto sparita e il giallo del libraio veronese

Dall’archivio di Stato di Massa, in Toscana, quella lettera era sparita prima del 1903, perché a partire da quell’anno, per volere del primo direttore Giovanni Sforza, il carteggio tra Alfonso I d’Este e Ludovico Ariosto, l’autore dell’“Orlando Furioso“, venne numerato. E quella trovata grazie all’indagine coordinata dal dottor Carlo Boranga e condotta dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia il numero non ce l’ha.

Venne vergata dal duca il 13 febbraio 1524 e indirizzata al poeta che all’epoca era commissario generale in Garfagnana e ieri è tornata nella disponibilità dell’archivio toscano dove l’intera corrispondenza era stata trasferita solo alla fine dell’Ottocento, perché prima era conservata nell’archivio della Garfagnana.

L’indagine

La lettera è stata intercettata a Verona, da qui la competenza della Procura scaligera, perché nel luglio dello scorso anno, stando a quanto emerso, una libreria l’aveva inserita nel mercato antiquario e proposta all’archivio di stato di Modena per 15mila euro.

La direttrice, vista l’entità del documento, aveva avvisato la scuola archivistica di Roma. E la comunicazione arrivò alla Procura che sequestrò la missiva che, in accordo con i funzionari della Direzione Generale Archivi e i relativi uffici periferici del Ministero della Cultura, venne sottoposta a una perizia per stabilire se fosse o meno autentica. E la verifica diede esito positivo: si trattava di «un bene culturale proprietà inalienabile dello Stato».

Iniziò così la ricostruzione dei passaggi di proprietà del manoscritto ed emerse che proveniva dall’Inghilterra: era stata acquistata regolarmente per 250 sterline da un privato a un’asta di Sotheby’s negli anni Settanta. E cinquant’anni dopo è ricomparsa nella libreria.

Di quel che le era accaduto prima, dei passaggi di mano (non è escluso che possa essere “sparita“ al momento del trasferimento tra i due archivi) al momento non c’è traccia ma oltre a quella ritrovata e restituita all’appello mancherebbero altre quattro corrispondenze: sono 120 quelle che formano il “capitolo Ariosto“ ma non ci sono quelle tra l’85 e il ’90.

La lettera

Quella recuperata è una missiva di alto pregio storico nella quale il duca d’Este scrive al commissario riferendogli di aver catturato il sicario di un omicidio commesso poco tempo prima, di averlo rinchiuso nelle carceri e legato con i ferri alle caviglie; nello stesso contesto, chiede all’Ariosto di risolvere il problema del clero corrotto in Garfagnana che accoglie i banditi nelle proprie canoniche e li protegge. Considerata la data, potrebbe essere la risposta alla lettera che Ludovico Ariosto inviò ad Alfonso I il 30 gennaio 1524.

«Se vostra excellentia non mi aiuta a difendere l'honor de l’officio, io per me non ho la forza», l’incipit. Come riportato in «Ludovico Ariosto, Lettere», a cura di Angelo Stella (Milano, Mondadori, 1965) e disponibile sul sito archilet.it, il commissario torna a dolersi della mancanza di sostegno al suo ufficio da parte di Alfonso e «della contraddittorietà delle risoluzioni ducali circa il suo operato, come nel caso dell’assoluzione concessa a ser Tomaso (Micotto).

Notifica poi di aver informato messer Bonaventura (Pistofilo, segretario estense) della detenzione di Genese (Zenese), assassino del conte Giovanni da San Donino, presso i castellani delle Verugole, i quali si rifiutano di consegnarlo al Commissario». Segue una descrizione delle prepotenze di Bernardello (da Ponteccio) e degli omicidi compiuti da Battistino Magnano e Donatello (da Sommacolonna).

La risposta ducale riprende le osservazioni del suo commissario e mostra l’intenzione di voler reagire alle provocazioni e conforta l’Ariosto ampliando i suoi poteri d’azione e confermandogli la piena fiducia. E ora è tornata insieme al resto della corrispondenza.