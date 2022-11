Morto nell'incidente, tutto pronto per il funerale ma la salma non arriva: la Procura blocca le esequie

Il pensionato è deceduto in ospedale dopo 21 giorni dallo scontro. Disposti accertamenti sulla salma, portata via poco prima della partenza dalla casa funebre verso la chiesa già piena di parenti

Un dolore senza fine, quello dei familiari di Sergio Angelo Marchi, pensionato ottantunenne di San Martino Buon Albergo. Travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada il 14 ottobre scorso, poco distante da casa, è morto dopo 21 giorni di agonia in ospedale, la mattina del 4 novembre. Martedì si sarebbero dovuti tenere i funerali ma, mentre familiari e amici si stavano già radunando in chiesa, la celebrazione è stata sospesa: la Procura ha infatti disposto accertamenti sulla salma dell’anziano.

L'incidente

Tutto ha avuto inizio la mattina del 14 ottobre scorso. Sergio Marchi si era svegliato presto e, come di consuetudine, stava andando a comprare il pane al bar panificio La spighetta, in via Piave a San Martino. Arrivato all’altezza delle strisce pedonali di via Cavalieri di Vittorio Veneto è stato però investito da un’auto. L’impatto è stato violento.

L’anziano ha riportato la frattura di sei costole, con perforazione dei polmoni, e conseguenti difficoltà di respirazione. Immediatamente sul posto sono arrivati l’ambulanza di Verona Emergenza e gli agenti della Polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi. Sergio è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Borgo Trento per poi essere trasferito al reparto di Terapia intensiva e, dopo un paio di giorni, in Rianimazione, dove ha avuto anche due arresti cardiaci. I medici sono riusciti, però, a salvare l’ottantenne, aggrappato strenuamente alla vita, nonostante le grandi sofferenze fisiche di quei giorni.

Successivamente è stato trasferito in Ortopedia, dove la situazione clinica, però, è peggiorata. E dopo alcuni giorni, in cui invece le sue condizioni sembravano sul punto di migliorare, c’è stato un altro tracollo. L’ultimo. La mattina del 4 novembre ha smesso di respirare.

Un grande dolore per le figlie Antonietta e Sandra, per i quattro nipoti Gianmaria, Francesca, Alberto e Maddalena, oltre che per la sorella Marisa. I familiari più stretti si sono rivolti alle pompe funebri per l’organizzazione del funerale. Il parroco, già impegnato per il successivo lunedì, ha dato la propria disponibilità per martedì mattina. E così la data delle esequie è stata fissata: martedì 8 novembre alle 10,30 nella chiesa di Cristo Risorto, in Borgo della Vittoria, a San Martino, con partenza però dalla casa funeraria Arena di Caldiero alle 10,15.

Le esequie interrotte

Il giorno del funerale tutto era pronto per l’ultimo saluto a Sergio. I parenti più stretti si sono riuniti alla casa funeraria, mentre gli altri familiari e amici in arrivo da Verona, Trento, Vicenza, Legnago, hanno raggiunto direttamente la chiesa, in attesa della salma. Che però non è mai arrivata. «Alle 9,50 ci hanno comunicato che erano stati disposti dalla Procura accertamenti sulla salma e così, mezz’ora prima della chiusura della bara, l’hanno portata via», racconta Giuseppe Molinari, genero di Marchi. «Inutile dire che per noi è stato un grande dispiacere. Siamo rimasti sconvolti e abbiamo dovuto chiedere a tutti di tornare a casa, perché i funerali erano stati spostati».

L'inchiesta per omicidio stradale

Gli accertamenti si sono resi, evidentemente, indispensabili per far luce sulla morte dell’anziano, anche perché nel frattempo la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Quel che, al momento, è certo è che Sergio ha lasciato un grande vuoto tra i suoi familiari. «Due anni fa era rimasto vedovo, ma aveva reagito bene tutto sommato», racconta Molinari. «Era un uomo molto autonomo, che non voleva dipendere da nessuno: era abituato a farsi il bucato da solo e aveva anche voluto imparare a stirare».

Da quando era in pensione, conduceva una vita serena. «Aveva una cagnolina, maltesina, che adorava», conclude il genero. «E poi da tempo aveva un pezzettino di terra, che amava coltivare: era la sua grande passione».