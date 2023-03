Il «bocia» Bertagnoli lascia: «Lo spirito alpino è nelle mani dei giovani»

San Candido, Val Pusteria. Il «bocia» Luciano Bertagnoli, classe di leva 1956, indossa il cappello con la penna. Giusto il tempo di assaggiare la vita di caserma. Nel maggio del 1976 il Friuli è scosso e va in macerie. Il terremoto (L’Orcolat, l’Orcaccio, lo chiamano) porta via quasi mille vite. L’alpino veronese, d’improvviso viene aggregato al Genio Minatori «Iseo»: scavare, salvare, ricostruire. «Sono stati quei mesi, il dolore e la distruzione vissuti sul campo, a forgiarmi, anche se ero giovane e senza grado. Tornai alla base ed era quasi tempo di congedo...». Tutto quel lavoro dev’essere stato un segno. Dal 2014 l’ex giovanotto guida la sezione veronese, 20mila iscritti, dell’Associazione nazionale alpini. «I miei alpini», precisa, lasciando trasparire un filo di commozione. Lascerà infatti la presidenza oggi, 12 marzo 2023, dopo tre mandati consecutivi, anni impegnativi. I «suoi», come li chiama, sono ormai una macchina di Protezione civile formidabile. Nell’emergenza per il Covid-19 sono stati impegnati per quasi 55mila ore, una manciata in meno delle sezioni di Bergamo e Trento. Ma c’erano anche durante le alluvioni veronesi, come nel terremoto del 2016 ad Amatrice.

Presidente Bertagnoli, era il 2014 quando fu eletto...

«Inaugurammo in agosto le trincee restaurate nei pressi di Malga Lessinia, ad oggi visitate da più di seimila studenti. E a settembre ci fu il raduno del Triveneto a Verona. Partimmo con il passo giusto».

La «naja» non c’è più, l’anagrafe chiede il prezzo. Cosa sarà dell’Ana di domani?

«La nostra storia è costellata di difficoltà e ne siamo sempre usciti. Si cambia, inevitabilmente. Guardiamo al 2022: 212 dei nostri sono “andati avanti“ ma il tesseramento segna un più 125, quasi tutti giovani, persone che portano avanti i nostri valori. La tradizione militare del resto continua, anche con il 4° Reggimento Alpini. E durerà per molti anni ancora».

L’Ana dovrà cambiare pelle?

«È un dilemma associativo, che si pone su scala nazionale. C’è chi vorrebbe che tutto si esaurisse con la generazione dei “duri e puri“. Noi, come sezione veronese, puntiamo sullo “spirito alpino“, il servizio, l’amore per la Patria, la bandiera, il rispetto delle istituzioni. Essere un’associazione d’arma ci consente di capire ciò che serve al Paese»

Con quali valori alla base?

«L’idea di un mondo che possa vivere in pace e libertà...»

Così non è...

«Se solo finisse anche questa guerra. Io sogno battaglioni di giovani, ispirati dai valori alpini, al servizio della comunità, nella Protezione civile e in ogni necessità».



Come va a Verona quanto a giovani «reclute»?

«L’esperienza nazionale dei campi estivi funziona, erano dieci nel 2022, ora sono 12. Il nostro, a Camposilvano, è già esaurito. E i ragazzi spesso tornano, anche se si tratta di fare fatica, apprendere nozioni, marciare sulle montagne, fare sport, dividere il pane, lasciare lo smartphone e assistere all’alza-ammaina bandiera. Molti di loro, ne sono convinto, non ci lasceranno».

Sembra che il futuro, più che ad un’impronta militare, sia legato ad un’eredità morale...

«Il servizio in armi è delineato e così resterà. Sarebbe illusione pensare ad un ritorno al passato. Ma mettersi a disposizione della comunità, della Patria non è un gioco di parole vuote. Ed è su questo che si innesterà il cambiamento, mantenendo ferma e indelebile la memoria. Il passato da cui veniamo ci ha imposto, più e più volte, di cambiare e ripartire».

Un motivo di orgoglio?

«Nel 2022 ci fu la premiazione di oltre mille volontari, per l’impegno durante il Covid. Era solamente una spilla ma spiegava tanto di noi».

La memoria, il ricordo: quanto contano?

«Nel 2018 portammo sull’Ortigara (teatro della sanguinosa battaglia nel giugno del 1917, ndr) tutti i 200 gagliardetti dei gruppi. Avevamo anche sacchetti di terra dagli orti, sparsa poi sulle tombe, come a dire a quei morti “non vi dimentichiamo, questa viene da casa“».

Il cappello con la penna?

«Ti obbliga a guardare negli occhi, è storia, consapevolezza, spine, ricordi, amore, solidarietà, stringersi per non morire, avere i brividi quando vedi salire la bandiera. Ti obbliga a servire. Giuravamo a vent’anni, ma poi queste cose si capiscono a fondo nel tempo».

Qual è il posto migliore?

«Nella buona e cattiva sorte la nostra Italia, democratica e libera, al punto di lasciare che qualcuno approfitti di tanta libertà».

L’adunata nazionale finita Rimini, una bella delusione...

Si schermisce. «Voliamo alto, niente polemiche»

La polemica con il Soprintendente Tiné per l’illuminazione dell’Arena in occasione dei 150 anni delle Truppe Alpine?

«È vegnù fora un casin... Mano nella mano, pace e senza rancore»

Una soddisfazione?

«A luglio riporteremo al pieno splendore la chiesetta di Costabella, sul Baldo».