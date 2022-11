Intel a Vigasio, Zaia: «Speriamo di concretizzare, è il più grande progetto di capitali esteri in Italia»

«Credo che la politica dia risposte ogni giorno, almeno da parte mia. Prova ne sia che siano qui a pensare e sperare che ci concretizzi proprio nel veronese il più grande progetto Intel». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell’assemblea di Confindustria Verona, facendo riferimento a un progetto da 4 miliardi di euro della multinazionale del chip, che ha individuato a Vigasio ( Verona) l’area per questo insediamento.

«Si tratta - ha aggiunto Zaia - del più grande progetto di capitali che arrivano dall’estero realizzato non solo sul territorio, ma in Italia. Siamo davanti a una provincia strepitosa, sia territoriale, sia di risorse umane e di imprese».

Zaia: «Ci lavoriamo da più di un anno, siamo in una fase cruciale»

«Io posso dire - ha proseguito Zaia - che esiste una candidatura del Veneto, immagino che sia stata scelta prioritariamente la nostra, lo ha detto Intel da Davos. Posso garantire che ci stiamo lavorando da più di un anno, ma nessuno se n’era accorto. Abbiamo fatto carotaggi, abbiamo fatto di tutto in quei terreni, e questa operazione siamo riusciti a gestirla per bene, come per le Olimpiadi. Oggi siamo in una fase cruciale; io ho seguito la fase in cui era interessato il Governo Draghi, oggi il nuovo Governo è sul pezzo, dobbiamo però chiudere velocemente. Una volta deciso il sito, e spero sia Verona, si vada quantomeno alla firma di un ’agreement’».

Per il territorio 3.500 occupati

Secondo quanto riferito da Zaia «si tratta di un intervento che vale nel complesso una decina di miliardi di euro, con almeno 3.500 occupati da subito. M c’è un aspetto innovativo: diciamo a Intel che non abbiamo solo la disponibilità dell’area ma crediamo che lì attorno possiamo dare spazio a tutte quelle startup innovative del mondo digitale, per creare una ’Silicon Valley’ non solo italiana ma quantomeno europea. Se si insedierà Intel avremo i riflettori del mondo puntati. I compiti per casa sono molti, a livello nazionale e regionale, e noi siamo pronti», ha concluso