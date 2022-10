Travolto da un camion in manovra, 40enne muore nel parcheggio della ditta. I sindacati: «Verona maglia nera in Veneto»

Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, nella zona industriale di Montorio, nel parcheggio esterno della Ingessil srl in via dei Peschi, 13, una ditta che produce silicati. Un quarantenne è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un mezzo in manovra.

La tragedia si è consumata nel giro di pochi attimi, intorno alle 10.45 quando, per cause in corso di accertamento, l'operaio, un elettricista che non era dipendente dell'azienda ma doveva eseguire dei lavori, è stato investito da un autocarro in transito, morendo sul colpo. La vittima abitava a Bosco Chiesanuova.

Accertamenti in corso da parte di Spisal e dei carabinieri.

La reazione delle sigle sindacali

«Anche oggi l’elenco delle morti sul lavoro si allunga di una vittima. Un operaio, non dipendente dell’azienda, quindi esterno, che ancora una volta nessuno ha messo nelle condizioni di capire, conoscere ed essere consapevole dei rischi». Inizia così la nota divulgata dalla triplice sindacale Cgil- Cisl -Uil.

«Oggi Verona raggiunge la quota di 17 morti bianche, ancora prima in Veneto. A quanto pare la sicurezza nei luoghi di lavoro non trova strumenti di sostegno, nessuna priorità per la tutela della vita delle persone. Serve una svolta. Va rivisto il modello. Il sistema Spisal va messo nelle condizioni di diventare un organismo di assistenza, consulenza e vigilanza che affianchi ogni azienda, nessuna esclusa, nell’accompagnamento alle implementazioni delle misure di prevenzione e protezione», precisano i sindacati.

Cgil, Cisl e Uil valutano quali iniziative mettere in atto a livello locale e, annunciando che saranno presenti alla manifestazione nazionale del 22 ottobre a Roma, chiedono alla Regione Veneto «di rivedere il sistema portando Spisal Veneto ad essere il primo in Italia». Tra le altre cose, i sindacati propongono inoltre che le risorse del Pnrr vengano investite in prevenzione.