Incappa nei controlli della polizia ferroviaria: trovato con una tenaglia di acciaio in stazione

La polizia ferroviaria ha sorpreso in stazione a Verona un uomo in possesso di una tenaglia di acciaio. Alla richiesta da parte degli agenti, non ha saputo spiegare a cosa gli servisse. I poliziotti hanno quindi controllato la sua identità ed è emerso che l'uomo era un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio ed è stato quindi denunciato per porto ingiustificato di chiavi o grimaldelli e l’attrezzo sequestrato.

L'uomo è incappato nella raffica di controlli eseguiti dalla polizia ferroviaria nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province Verona, Vicenza, Trento e Bolzano di competenza del Compartimento “per Verona ed il Trentino Alto Adige nei giorni scorsi. Il bilancio dell'attività ferragostana degli agenti è infatti impressionante: 200 le persone controllate, due indagate, due minorenni fuggiti di casa e rintracciati e tre multe scattate.

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 104 pattuglie nelle stazioni e 2 a bordo treno. Se i convogli ferroviari scortati. Cinque i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. 2 i minori non accompagnati rintracciati e collocati in comunità. 16 gli stranieri in posizione irregolare.