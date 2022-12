Il viaggio di Ardit: da solo a 16 anni dal Kosovo all'Italia. E ora ha un sogno

Ardit, kosovaro, a 16 anni, in accordo con la mamma, decide di lasciare il suo paese.

UItimo di 5 fratelli, senza padre, una vita in povertà. Racimola soldi per pagare il "viaggio della speranza".

In macchina, ma anche da solo, a piedi, di notte, in mezzo alla foresta. Un viaggio nel corso del quale conosce anche il carcere. Che ha accettato pur di non fare ritorno in patria. Un'esperienza durissima per lui.

Arrivato a Verona, viene inviato al don Calabria, poi arriva a Il samaritano e qui inizia la nuova vita di Ardit. Ora, 19enne, lavora, abita in una casa di sgancio, manda tutti i mesi soldi alla mamma e ha un sogno con la S maiuscola: cambiare lavoro, fare il pizzaiolo.

La storia completa di Ardit a Storie Vere, su Telarena, domenica 18 dicembre alle 20.30.

Qui puoi vedere tutte le puntate di Storie Vere.