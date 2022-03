Non esistono parole in grado di descrivere davvero la guerra, ma esistono parole che dalla guerra derivano, alcune sempre uguali, altre diverse, nuove, necessarie per fissare il momento, l’attimo, ora.

A come Arena Un fulcro su cui attirare l’attenzione del mondo, il luogo principe in cui, da sempre, vengono organizzati concerti benefici, per far sentire forte la voce di coloro che vogliono la pace. E’ necessario che il monumento più importante di Verona possa presto tornare a rivestire questo ruolo simbolico.

B come bambini Sono le prime vittime di ogni genere di conflitto, proprio perché non hanno modo di comprenderlo, né di difendersi da esso. E in quest’ennesima guerra, rappresentano una percentuale enorme dei rifugiati che vengono accolti sia nei nostri centri d’accoglienza che nelle nostre case.

C come corridoi umanitari Sono luoghi immateriali, spazi che si creano dal nulla, che non sono delineati ma esistono, fatti di tempo che corre, di passi che si affrettano, di speranza. Le più importanti costruzioni in questi tempi bui.

D come donazioni Il grande strumento che ciascuno di noi ha per poter tendere una mano alle vittime di guerra. Non importa se poco o tanto, ciò che viene donato può sempre fare la differenza, non esistono gocce nel mare.

E come energia L’effetto principale di quest’ultimo conflitto, così vicino a noi, è stato l’aumento del costo di carburanti, energia elettrica e gas naturale. A dimostrazione che alla base degli scontri ci sono sempre ragioni economiche e che nessuno è mai solo uno spettatore. Le ripercussioni avranno ancora a lungo effetti sulle nostre vite.

F come farmaci Tante le farmacie, anche veronesi, che si sono messe a disposizione per raccogliere medicinali e materiale medico, donati dai cittadini, da portare in Ucraina.

E’ un’altra delle azioni concrete che si possono fare, oltre alla spedizione di beni di prima necessità.

G come giocattoli E’ stato creato in Romania il “ponte dei giocattoli”, per accogliere i bimbi ucraini in fuga dalla guerra. Un gesto emulato da tanti bambini italiani che hanno scelto di privarsi di alcuni giochi per poterli regalare a quei loro coetanei che, in questo momento, hanno maggior bisogno di conforto.

H come hub Parola straniera entrata di prepotenza nel nostro vocabolario con la pandemia, declinata adesso per indicare i luoghi di accoglienza per chi fugge dalla guerra. Significa “centro”, il luogo a cui rivolgersi per ricevere aiuto.

I come Isola della Scala L’hub che è sorto nella cittadina del veronese è uno dei luoghi simbolo della macchina di solidarietà nella nostra Regione, primo di una serie che cercherà di accogliere e soccorrere gran parte dei profughi in arrivo.

L come libertà È una parola semplice da pronunciare e una condizione terribilmente facile da perdere. In tempo di guerra le certezze che diamo per scontate, come la semplice facoltà di dire quello che pensiamo e di rivendicare ciò che è nostro di diritto, vengono spazzate via.

M come madri E’ altissimo il prezzo che stanno pagando gran parte delle donne coinvolte in questo conflitto. Quelle che perdono figli soldato, quelle che si separano dai propri bambini nel tentativo di salvarli, quelle che li tengono ancora nel ventre, con la terribile consapevolezza di non poterli proteggere.

N come numeri Moltissimi bambini giungono nel nostro paese senza i genitori, costretti a metterli in salvo e a separarsi da loro. Questi piccoli spesso arrivano con i numeri di telefono dei famigliari scritti sulle braccia o sulle mani. Un’immagine che rievoca orrori del secolo scorso, ma che questa volta rappresenta un simbolo di speranza, di qualcosa che unisce e non spezza.

O come orrore La Storia è una grande maestra, ma come sono dure le sue lezioni! Le terribili immagini che ci raggiungono è giusto che suscitino il nostro orrore, ma l’orrore deve sempre portare con sé la consapevolezza di quanto ripetere errori già commessi non potrà mai, mai servire a nulla.

P come paura E’ il sentimento che ci accomuna tutti e la grande sfida è riuscire a superarlo, non consentendogli mai di paralizzarci ma utilizzandolo anzi come spinta per capire, per fare, per aiutare.

Q come quaderni Tra le prime necessità dei bambini e dei ragazzi che vengono accolti dalle famiglie della nostra zona, c’è il bisogno di qualcosa che restituisca loro un sentore di normalità. La scuola può essere una di questa cose, sentirsi circondati da coetanei e ripetere gesti consueti può trasmettere il conforto più grande.

R come rifugiati Sono a migliaia, fuggiti dalle bombe con le loro sole forze o grazie all’aiuto dei corridoi umanitari. Per loro si sono spalancate tante case, a Verona e in tutto il Veneto, come nel resto del Paese. Il loro smarrimento ha incontrato le mani tese di quelle persone che hanno capito che non c’è valore più grande della vita.

S come Matteo Spiazzi Il regista teatrale di San Giovanni Lupatoto ha dato vita a un progetto teatrale internazionale, assoldando attrici e attori ucraini che sono potuti quindi fuggire dagli orrori della guerra, per essere ospitati dal regista e dai suoi compaesani. Lo scopo non è solo di strapparli da condizioni tragiche, ma di dar loro una prospettiva per il futuro.

T come tregua E’ la parola che tutti attendiamo, il tempo del respiro, della riflessione, della possibilità data a entrambe le parti di trovare una soluzione che non sia sanguinosa. Una parola che viene pronunciata troppo poco.

U come Ucraina Solo ora molti di noi hanno conosciuto la reale posizione di questo paese poco conosciuto, scoprendo che non è affatto distante, non solo geograficamente ma anche come stile di vita.

V come veicoli speciali Furgoni, ambulanze a temperatura controllata, autobus, sono tanti i mezzi che partono dalla nostra città per portare in Ucraina beni di primissima necessità, tra cui medicinali, abiti e alimenti non deperibili. Molti di questi, al loro ritorno, portano anche in salvo delle vite.

Z come zero Sono le ragioni, le scuse, le motivazioni, le giustificazioni per qualunque guerra.