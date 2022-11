Il mercatino solidale che aiuta la ricerca sulla DBA

Raccolta fondi per il progetto "Un Camice Rosa": per contribuire, c'è tempo fino alle 17 di oggi pomeriggio.

Idee regalo artigianali belle, originali e che fanno del bene. Letteralmente. È allestito da questa mattina, in piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento (Verona), il mercatino solidale di raccolta fondi per il progetto "Un Camice Rosa" per aiutare la ricerca sulla DBA, o Anemia di Blackfan-Diamond, una malattia genetica rara a carico del midollo osseo, che in Italia colpisce circa 300 persone (18 delle quali residenti in Veneto), e che a Verona vanta un centro di riferimento per tutti i pazienti del territorio nazionale.

A sostenerlo è l’organizzazione di volontariato DBA ITALIA fondata in riva all’Adige da Maria Elisabetta Villa, che ha allestito i tradizionali mercatini per la vendita solidale delle creazioni artistiche realizzate dalle proprie volontarie. «Il Registro Italiano Dba è uno strumento importantissimo perché raccogliendo i dati epidemiologici e le caratteristiche cliniche e demografiche di ogni paziente, consente alla ricerca di conoscere ogni volta qualcosa di più di questa malattia, aiutandola a trovare nuove terapie ma soprattutto soluzioni di cura definitive», spiega Villa, accompagnando tra i banchetti anche la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze. Per contribuire, c'è tempo fino alle 17 di oggi pomeriggio.