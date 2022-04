Guardie mediche notturne in servizio anche di giorno: cosi si assistono tutti i pazienti

Il medico non più di famiglia, ma di turno. Davanti alle voragini che si aprono ogni volta che un dottore di base va in pensione, lasciando 1.200 assistiti nell’impresa impossibile di trovare un sostituto, la Federazione dei Medici di medicina generale di Verona ha abbozzato all’Ulss9 un’idea: allargare di giorno il servizio delle guardie mediche notturne. L’idea era nata con l’emergenza esplosa ad Affi, all’inizio dell’anno, cui sembrava non ci fosse soluzione. Centinaia di cittadini senza medico non sapevano a che santo votarsi. E alla fine la soluzione arrivò dal Trentino, con un medico di base disposto a coprire quel territorio. Passata anche quell’emergenza, tuttavia, l’ipotesi del servizio diurno dell’assistenza di continuità è andata avanti.

È un’esperienza già tentata in altre Regioni, restando vicino c’è l’esempio del Bresciano. La Fimmg, dunque, ha proposto di strutturare un progetto pilota da attuare nelle zone che si troveranno scoperte dal servizio: è facile individuarle, perché l’elenco dei prossimi pensionamenti è noto.

La guardia medica diurna garantirebbe le stesse prestazioni del medico di base: prescrizione di ricette per medicinali o analisi, visite di controllo ambulatoriali e a domicilio, certificazioni di malattia. Sarebbe come avere un medico di base, seppur non sempre lo stesso, ma quello di turno in quel giorno. «L’idea va struttura perché sia compatibile con le esigenze dei colleghi, dell’Ulss e dei cittadini», spiega Maria Francesca Altimari, vicesegretaria vicaria della Fimmg delegata alla continuità assistenziale e medico di continuità a Marzana. «A seconda delle carenze potremmo aprire uno o due ambulatori di assistenza diurna offrendo così un servizio di medico di famiglia a turno».

L’ipotesi è percorribile, tuttavia non sono pochi i nodi da sciogliere. Uno sostanziale è quello sui dati sensibili dei pazienti. Ogni medico ha un database su cui li carica, ma esistono quattro programmi differenti che possono essere utilizzati. Inoltre, per accedere ai dati dell’assistito occorre l’autorizzazione di quest’ultimo. «Noi non vediamo le cartelle mediche né eventuali esenzioni, dobbiamo quindi capire con un consulente della privacy quali margini di manovra ci siano. Per questo abbiamo consultato il Garante della privacy». È stato fatto di concerto con l’Ulss9 alla quale ora è passata la palla. Proprio oggi ci sarà una riunione sul tema tra Fimmg e Ulss. Poi ci sono alcuni aspetti logistici: come organizzare la reperibilità, il servizio ambulatoriale, la ricezione delle telefonate e le visite domiciliari.

«Il sistema va studiato bene», continua Altimari, «perché deve essere utile al cittadino. Le idee ci sono, ora attendiamo il Garante della privacy e la consulenza di un tecnico informatico». Dove Il servizio diurno non sarebbe in ogni sede di continuità assistenziale. «Non ci sarebbe personale sufficiente», continua Altimari. «L’idea è di allestire ambulatori piloti nelle aree più in crisi e vedere come funziona. È di certo una misura tampone, ma offrirebbe comunque un servizio che eviterebbe anche l’affollamento dei pronto soccorso». Volontà e idee, insomma, ci sono. «Ora bisogna farla funzionare. Del picco pensionistico si sapeva da dieci anni», conclude la dottoressa, «e si sa che per la formazione di medicina generale occorrono tre anni. Ci auguriamo, quindi, che dal sistema centrale ci vengano incontro finanziando, ad esempio, più borse di studio per la medicina generale e sciogliendo i nodi di incompatibilità tra le nostre mansioni e quelle di altre figure».

L’assistenza di continuità, che conosciamo come guardia medica, conta su una ventina di medici supportati dagli specializzandi. È presente in tre zone in città: a Marzana, in centro e nella zona a Sud. Nell’area di San Bonifacio i medici coprono San Bonifacio appunto, San Giovanni Ilarione, Tregnago e Cologna Veneta. C’è poi la zona della Bassa con referenti a Legnago, Nogara, Bovolone e Zevio. L’area del Garda va da Villafranca a Malcesine, con presidi a Peschiera, Bussolengo, San Pietro Incariano, Sommacampagna, Valeggio. A seconda delle aree il servizio è coperto da uno o due medici, dalle 20 alle 24 anche in ambulatorio e dalle 24 alle 8 con reperibilità telefonica.