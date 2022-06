Gli esperti: «Covid, in arrivo nuove varianti. L’autunno? Sarà più tranquillo»

«Ci aspettiamo nuove varianti del virus, ma allo stesso tempo ci attendiamo un autunno più tranquillo grazie all’associazione tra varianti meno gravi e vaccini adattati». Lo afferma Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ospite di una tavola rotonda sullo sviluppo di farmaci e vaccini durante la pandemia organizzata dall’ateneo di Verona, con interventi di Giovanna Scroccaro, direttrice della Direzione farmaceutica del Veneto; Evelina Tacconelli, direttrice della sezione universitaria di Malattie infettive; Gianluca Trifirò, direttore della sezione di Farmacologia; Roberto Leone, presidente del comitato etico per la sperimentazione clinica di Verona e Rovigo; e Ugo Moretti, direttore del centro regionale di farmacovigilanza.

Si vive così questa fase della pandemia, tra il timore di un’ondata estiva e il futuro che resta un’incognita. Intanto non si arresta la ripresa dei contagi: il Veneto supera ancora il tetto dei tremila contagi e Verona è la seconda provincia per numero di nuove positività, con 645 casi emersi nelle ultime 24 ore (+56 rispetto al bollettino precedente). La buona notizia è la sostanziale stabilità della pressione esercitata dal Covid sugli ospedali, dove i quadri drammatici sono quasi del tutto scomparsi. «A inizio settimana abbiamo chiuso il padiglione 13», fa sapere Claudio Micheletto, direttore della Pneumologia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata, riferendosi al mini-ospedale, allestito nella spina centrale della cittadella ospedaliera di Borgo Trento, che durante le varie fasi della pandemia è stato interamente dedicato ai pazienti affetti dal Covid.

«Il rialzo dei contagi è legato a quadri di patologia molto più lievi. Da Pasqua in poi, i casi ospedalizzati sono sempre meno proprio perché la malattia si presenta in forma meno seria». Situazione analoga all’Irccs Sacro Cuore di Negrar. «Abbiamo due ricoveri in malattie infettive e uno in terapia intensiva, positivo al Covid-19 ma ricoverato per altre patologie. È prematuro parlare di recrudescenza del virus almeno dal nostro osservatorio. Vediamo la tendenza dei prossimi giorni, non dimenticando che il virus non è scomparso ed è quasi fisiologico qualche ricovero», afferma il dottor Federico Gobbi, infettivologo. Anche gli ospedali della Ulss 9 al momento accolgono pochi pazienti – 23 in tutto, erano 51 un mese fa – di cui soltanto uno in area critica. Un solo ricoverato, in area non critica, anche alla clinica Pederzoli di Peschiera.