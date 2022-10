L'augurio di Zaia al nuovo vescovo: «Collaborare assieme per rispondere alle esigenze della comunità»

Un augurio al nuovo vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, è arrivato anche da Venezia, dal presidente della Regione Luca Zaia: “Desidero porgere a Monsignor Pompili i migliori auguri di buon lavoro alla guida della Diocesi di Verona. Sono certo che saprà creare un legame forte e con il Veneto e i veronesi, gente di fede semplice e concreta”.

Dopo la nomina avvenuta lo scorso luglio, il nuovo vescovo si è insediato ieri, ufficialmente, nella città scaligera. “L’augurio – conclude Zaia - è di poter collaborare assieme, ognuno con il proprio compito e attraverso la propria istituzione, per poter rispondere al meglio alle esigenze della comunità in un momento, come quello attuale, certamente non facile”.