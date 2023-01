Giornate della sostenibilità, quartieri protagonisti: il debutto con Veronetta

In programma laboratori, visite guidate, dj set on the road con le associazioni del quartiere. Si lavora anche ad un pacchetto di nuove misure per contenere l’inquinamento atmosferico, tra cui le Zone 30

Sarà il quartiere di Veronetta ad ospitare la prima delle cinque giornate della sostenibilità in programma dal 12 febbraio al 23 aprile.

Per la prima volta coinvolti anche i quartieri

Dopo il successo e il gradimento da parte della cittadinanza per la domenica lungo l’Adige dello scorso 30 ottobre, un'occasione in cui l’Amministrazione ha voluto sperimentare un modo diverso di vivere gli spazi tradizionalmente riservati al traffico automobilistico, l’iniziativa viene ora riproposta con importanti novità. A cominciare dalle aree in cui si svolgeranno le attività di blocco del traffico, volutamente al di fuori della ristretta cerchia del centro storico, al fine di coinvolgere il maggior numero di quartieri e dare a tutta la popolazione un'occasione per sperimentare cosa significa liberare dalle auto porzioni di città e per partecipare a un ricco programma di eventi e iniziative.

Le iniziative con le associazioni per vivere il quartiere in modo sostenibile

E qui sta la seconda novità, perché le proposte per vivere il quartiere in modo sostenibile saranno il frutto di un dialogo intenso e costante con le realtà no profit di ogni territorio. Enti e associazioni metteranno in campo un denso programma di iniziative diversificate, dalle visite ai giardini storici di Veronetta alla piantumazione di bulbi ed essenze arboree, solo per restare sul fronte ambientale. Ma ci sarà spazio anche per proposte di carattere culturale, con rappresentazioni teatrali all’aperto, spettacoli di burattini, dj set on the road on the road, laboratori per tutti alla nuova edicola sociale di piazza Santa Toscana, e un coinvolgimento diretto del comitato del Carnevale "Simeon de l'Isolo", con distribuzione di gnocchi e apertura di Porta Vescovo.

Proseguono le sperimentazioni

«Proseguiamo le sperimentazioni con l’obiettivo di ripensare gli spazi urbani e adottare misure che incentivino mobilità diverse da quelle dell’auto privata – afferma l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari -. L’opera filobus va certamente in questa direzione, così come il collegamento di tratti ciclabili e il servizio di bus navetta per collegare diverse parti della città. Lavoriamo per un cambio di mentalità da parte dei veronesi, fermo restando che l’inquinamento atmosferico è un problema annoso che non si risolve in sei mesi ma con interventi strutturali di medio e lungo termine».

Il calendario delle giornate della sostenibilità

Il programma dettagliato sarà illustrato nei prossimi giorni, così come i provvedimenti di limitazione al traffico sulle aree interessate. Le giornate della sostenibilità proseguiranno il 12 e 19 marzo, 16 e 23 aprile, ciascuna in una diversa zona della città grazie alla collaborazione tra Comune, Circoscrizioni e associazioni del territorio.

Il progetto si inserisce in un più ampio pacchetto di misure che l’Amministrazione sta mettendo a punto a favore della mobilità sostenibile e della qualità dell’aria. Tra queste, l’introduzione di nuovi dissuasori della velocità in diverse strade cittadine e la creazione di nuove Zone 30, provvedimenti condivisi dagli assessorati all’Ambiente, Mobilità e Traffico e Sicurezza.