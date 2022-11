Firmato a Venezia il protocollo: tra due anni pronto il Piano paesaggistico del Veneto

Rendere uniformi, con regole e tempistiche certe, le procedure per quanto riguarda la tutela del patrimonio paesaggistico. In una Regione, il Veneto, al primo posto a livello nazionale quanto a beni vincolati.

Obiettivo facilitare l'attuazione dei progetti urbanistici

E questo l'obiettivo del Piano paesaggistico del Veneto, per il quale a Palazzo Balbi, nella sede della Regione, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione, Luca Zaia, hanno firmato un protocollo con il quale si inizia un lavoro complesso e delicato per la stesura, che si prevede di concludere in due anni.

«Questo è un approccio nuovo alla materia della tutela paesaggistica», dice Zaia, «che punta a mettere nelle condizioni i professionisti e anche i tecnici dei Comuni di avere norme precise in modo da facilitare l'attuazione di progetti urbanistici».

Veneto al primo posto in Italia per vincoli paesaggistici

È un tema di particolare interesse in un Veneto che, cita Zaia, «è al primo posto in Italia per numero di vincoli posti dalle Soprintendenze, cioè 1.148, e al secondo posto c'è un'altra regione che ne ha quattrocento».

Il ministro Sangiuliano, premettendo che il Veneto è «regione strategica nel sistema Paese, per la cultura e anche per il Pil legato a essa a al turismo legato al paesaggio e all'arte, spiega che l'obiettivo del Piano, il quinto a cui si lavora nelle regioni, punta ad «armonizzare le regole e le norme in Veneto ma sull'intero patrimonio nazionale», in modo da «garantire la tutela ma al tempo stesso la modernizzazione e la valorizzazione delle nostre risorse culturali e paesaggistiche».

Alla firma erano presenti i soprintendenti ad Archeologia belle arti e paesaggio veneti tra cui quello di Verona, Vincenzo Tinè.

Sul giornale di domani ampi approfondimenti sul tema.