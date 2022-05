Finanza e carabinieri partono con il Taser

Taser, ormai ci siamo. Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha annunciato che da oggi le «pistole elettriche» potranno essere utilizzate anche nella nostra città. Ma la notizia ancor più interessante è che il ministero ha diramato le linee guida per l’uso del taser anche per la polizia locale.

«Prosegue il cronoprogramma per la dotazione del taser alle forze di polizia: lunedì 16 maggio sarà la volta di Verona, Livorno, Lucca, Massa, L’Aquila, Ancona e Campobasso. Sale così a 33 il numero delle città italiane in cui la pistola a impulsi elettrici è nella dotazione effettiva di donne e uomini in divisa», ha annunciato Molteni, che ha sottolineato: «Il taser è in dotazione ai reparti di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, opportunamente formati, che sono deputati ai servizi di prevenzione, controllo del territorio e pronto intervento. Verrà inoltre implementato anche per tutte le specialità della Polizia di Stato. La pistola a impulsi elettrici», ha concluso, «è un mezzo di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza».

Ma la dotazione per ora è abbastanza scarna. Domani usciranno con il taser i finanzieri della Sezione operativa antiterrorismo e pronto impiego, i Baschi verdi, in forza al gruppo di Verona ed i carabinieri. Chiaramente i militari hanno ricevuto una preventiva formazione sul particolare strumento. Dovranno attendere qualche giorno invece gli operatori di Volante, come sottolinea Davide Battisti neo rieletto segretario provinciale del Siulp giusto venerdì nel corso del nono congresso. «Nessun operatore di polizia potrà uscire domani con il taser, stiamo facendo ancora la formazione», ha detto Battisti. Lo conferma anche il segretario provinciale del Sap, Nicola Moscardo: «L’addestramento è iniziato a marzo, poi si è interrotto perchè non c’erano le cartucce addestrative, quindi posso supporre che domani ricominci l’addestramento che prevede la formazione di due colleghi a turno, visto che uno lancia i dardi e l’altro viene formato a soccorrere immediatamente la persona colpita». Diverso il discorso per la polizia Locale.

Tanto si era dibattuto sulla dotazione agli agenti. Nel 2018 si era detto, che con il decreto sicurezza approvato in consiglio dei ministri sarebbe arrivata anche l’autonomia sul taser. «Tutti i Comuni con più di 100mila abitanti potranno dotare la polizia locale con armi comuni a impulso elettrico, decidendolo con un regolamento comunale», si era detto. La modifica al regolamento comunale sulle armi a Verona era stata fatta, ma poi non è mai arrivata l’approvazione delle linee guida da parte della Conferenza Unificata. Giusto ieri però sono arrivate le tanto attese linee guida. Monza ha già annunciato che acquisterà e taser ed anche Alessandria. «La conferenza unificata Stato-città-autonomie ha sdoganato le linee guida operative per consentire alle polizie locali di poter avviare la sperimentazione, una grande vittoria politica», ha detto l’esponente del Governo Draghi, «la sua funzionalità è eccellente: su circa 50 casi di utilizzo, in metà è bastato intimare di usarlo, senza attivarlo».