Fieracavalli, il ministro: «Incontro con VeronaFiere per reggere la concorrenza degli altri Paesi»

Si è aperta la 124esima edizione di Fieracavalli, in Fiera a Verona dal 3 al 6 novembre, alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Le parole di Zaia

Zaia ha ringraziato l’intero mondo dell’equitazione e dell'ippica e ha affermato: «In Veneto i proprietari di cavalli sono 17.050, le aziende che hanno in qualche modo a che fare con il mondo equino sono oltre 9.000. In Italia, secondo i dati aggiornati dell’Anagrafe degli Equidi, ci sono circa 499.000 equidi, di cui 391.000 cavalli. Il cavallo dà lavoro a una schiera che oscilla tra le 40.000 e le 50.000 persone. Di questi, tra 8.000 e 10.000 sono artieri, stallieri e addetti all’allevamento. Le aziende agricole dedicate prevalentemente all’allevamento di cavalli e altri equidi sono circa 2.900.

Nell’ultimo decennio il Nordest ha vissuto un’impennata nella crescita di equidi, con un +88,8% del Friuli Venezia Giulia e un +51,4% del Veneto. Il primato regionale spetta alla provincia di Padova, con 7.899 equidi, seguita da Verona (6.242), Treviso (6.097), Vicenza (5.899), Venezia (2.980) e Belluno (3.069). Sono 32.186 gli equidi in Veneto, di cui 24.277 cavalli e 7.739 asini, un settore in grande sviluppo sempre più legato al settore agricolo anche per l’importanza che l’animale riveste nel tempo libero, oltre che nello sport: passeggiate nelle ippovie, agriturismi, ippoterapia, fattorie didattiche. Un trend in crescita che ha portato alla nascita della Sezione allevamenti equini di Confagricoltura Veneto. La prima, nella storia dell’organizzazione agricola regionale, che riunirà gli allevatori di equidi di tutta la regione».

Le parole di Lollobrigida

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dichiarato: «È una manifestazione fondamentale. Abbiamo appena ultimato un incontro con i vertici della Fiera di Verona per capire come ragionare di strategia di un sistema importante, in concorrenza anche con altri sistemi fieristici in Europa e nel mondo, che possa attrarre economie. Perchè economia significa lavoro, produzione e significa rafforzare la nostra nazione» ha concluso.

«Per gli sport equestri, anche con il mio collega Abodi stiamo ragionando su come valorizzarlo ancora di più, garantendo alle nostre eccellenze la capacità di trovare ascolto nelle istituzioni stato un grande errore negli ultimi anni considerare questo settore una sorta di zavorra, un peso di cui liberarsi velocemente, noi lo riteniamo una risorsa».